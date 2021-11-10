買個便當機車就不見 警方查出原來是胡塗男子搞烏龍

高雄63歲曾姓男子日前在美濃一家便當店買便當，想說買完就走，沒把車鑰匙拔下，結果買完便當一回頭發現機車不見，報警處理。警方獲報到場，發現現場有另黑色機車沒拔鑰匙，循線追查車主是機車行老闆，而曾男疑被盗走的機車就停在機車行外，一查原來是客人機車爆胎送修，老闆好心借客人機車去買便當，客人卻認錯車，把曾男機車騎回機車行，導致發生烏龍。

旗山警分局美濃分駐所長洪子棠表示，8日上午11點多有民眾報案機車不見，他趕往現場處理，丟車的曾姓男子說他騎機車來買便當，心想買完就走，沒熄火拔鑰匙，結果買完便當發現車不見了!

洪子棠發現，便當店外面也停一部鑰匙未拔的機車，與曾男遭竊的機車同是黑色，追查車主是在一公里外開機車行的林姓老闆，原來有客人機車爆胎送修，他好心借一輛排氣100cc的黑色機車讓客人去買便當，客人卻還125cc的機車，他沒細查，直到警察找上門，才知道客人騎錯了。

曾姓失主的機車失而復得，得知是騎錯車烏龍，即表示不會追究，也表示自己以後停車，一定會記得將鑰匙取下。