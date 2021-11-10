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影／大貨車轉彎上橋 成捆金屬壓縮回收物掉滿地

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一輛載運廢金屬回收物的大貨車行經台1己線公路要轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物紛紛掉落在車道上，占據2個車道，交通嚴重受阻，警方趕到進行疏導，90分鐘後排除狀況，貨車司機因未將貨物妥善捆綁，吃上罰單。

一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供

竹南警分局竹南派出所11月8日下午4點20分接獲報案稱，台一己線及台13甲線路口有道路障礙，警員張雲丞、賴冠良趕赴現場處理，到場後發現台13甲線往德照橋方向車道上，佈滿數大捆金屬回收壓縮物，已嚴重影響通行人車，立即在現場擺放交通錐等管制措施，進行交通疏導，避免衍生其他危害，約90分鐘後，交通方恢復正常。

經查原來是一輛大貨車於台一己線上行駛，轉彎前往台13甲線德照橋時，車上貨物未綁妥而大量掉落滿地，佔據近2個車道，這處路段車流量多，幸好無波及其他人車，大貨車駕駛在回收物掉落後自行報警，並請吊車來清除掉落物，但已影響其他人車，且違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，員警依法開立舉發違反道路交通管理事件通知單。

竹南警察分局提醒民眾，未將貨物妥善捆綁，如果掉落路面，除影響通行外，更易釀成交通事故，傷及他人，可能將擔負相關行政、刑事或民事責任，因此請民眾在駕駛車輛前，應注意車身狀況，依規載運貨物並確保牢靠穩妥，以保障你我行車安全。

一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢金屬回收物的大貨車轉進台13甲線德照橋時，車上載運的大捆金屬回收壓縮物掉落，占據2個車道影響交通，警方據報趕到處理。圖／竹南警分局提供

車道 警察

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