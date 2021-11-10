屏東枋寮分局偵查隊長飆同仁國罵、砸玻璃 處分出爐

屏東縣枋寮警分局孔姓偵查隊長10月18日晚間，因為隊上刑案績效不彰，與同仁爆發口角衝突，情緒管理不當，砸毀偵查隊辦公室窗戶，事發當天，二組組長也在現場，遭媒體爆料投訴現場無作為。分局表示，事後主動介入依法查處，孔姓偵查隊長處事不當，予以行政處分調整服務單位。

枋寮分局長簡彥匡說，事發10月18日晚間，當天副局長到分局督勤，交代工作事情，之後他與二組組長到偵查隊辦公室，交代後續工作內容，當時偵查隊長不在辦公室，請隊長回來，隊長回來後，他交代完後續工作事項後就離開。

簡彥匡說，當晚後來發生孔隊長與同仁起口角衝突，起初雙方你一言，我一言，後來吵起來，之後調查發現，孔有國罵，現場情況亂，孔將辦公室窗戶打破。

至於有人質疑孔當天回辦公室有酒味？簡彥匡說，孔隊長當晚是刑案查察，回到辦公室時，戴口罩，且沒有聞到酒味，一切都還是要有憑有據。

事發後，分局介入調查，認為偵查隊長情緒管理不當，予以行政處分並調整服務單位，孔被記一支申誡，10月25日調整為刑警大隊偵三隊長。