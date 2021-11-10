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疑電線短路 台南學甲金紙倉庫暗夜陷火海
台南市學甲區今凌晨3點多發生堆放金紙的鐵皮屋起火，火勢竄燒迅速，台南市消防局獲報共出動18車、42名打火弟兄馳往，及時阻絕火勢延燒，幸未傳出人員傷亡。初步調查，疑電線短路釀災，警消將深入釐清。
消防局119勤務中心是在今凌晨3點9分獲報學甲區秀昌里一秀5之5號旁一座地上1層鐵皮建物起火，火舌在風勢助長延燒迅速，學甲分隊長陳協裕帶領隊員3點18分率先趕至，後續學甲中隊、麻豆、佳里、將軍、下營、七股、北門、西港等消防分隊趕抵，不少學甲居民半夜都被趕往消防車救災急促聲響驚醒，共有各式消防車18輛、42名消防隊員投入灌救，由第三救護救災大隊長楊子濬指揮調度。
消防隊員布建多條水線，及時壓制火舌，屋內堆放的金紙幸未延燒，火勢在凌晨3點37分控制，3點46分撲滅，燃燒面積約25平方公尺。
消防隊員清查火場，未發現人員受困，初步檢視，疑電線短路釀災，財物損失與詳細起火原因，將持續調查。
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