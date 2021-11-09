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台灣建築獎國際建築師多遭淘汰 評審：炫耀的時代已過去

疑離婚贍養費談不攏 婆婆控遭媳婦友人利刃刺傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

當街刺臀！新北市新莊區民安路181巷口，今天晚上9時許發生一起刺臀案件，造成一名50歲林姓婦人，臀部遭利刃刺傷兩洞鮮血直流，緊急送醫急救縫合，所幸沒有生命危險，目前警方已鎖定行兇犯嫌，正循線緝捕當中。

據了解，50歲林姓婦人，今天晚上獨自到新北市新莊區民安路181巷口一家髮廊洗頭，約晚上9時許她步出店外準備回家。孰料，一名男子卻從後快步靠近，隨即持辣椒水朝她臉上噴去，林婦被突來一襲難受掩面，男子則持利刃朝她臀部猛刺兩刀，造成她臀部血濺四溢不支倒地，男子見林婦倒地隨即快跑逃離現場，所幸林婦送醫縫合後並沒有生命危險。

林婦向警指稱，行兇男子疑似為媳婦的男姓友人，近來媳婦與兒子商議離婚，卻因贍養費談不攏而爭執多次，林婦為此介入調解不成，還曾被媳婦的這名男性友人毆打，對其提告傷害。目前轄區警已組成專案小組，並調閱沿路監視器畫面，積極追捕逞凶男子到案說明。

事發在新北市新莊區民安路上。記者曾伯愷／翻攝
事發在新北市新莊區民安路上。記者曾伯愷／翻攝
林婦步出電梯之際，遭嫌犯噴灑辣椒水行兇。記者曾伯愷／翻攝
林婦步出電梯之際，遭嫌犯噴灑辣椒水行兇。記者曾伯愷／翻攝
警方調閱沿路監視器畫面，鎖定犯嫌身分積極追捕。記者曾伯愷／翻攝
警方調閱沿路監視器畫面，鎖定犯嫌身分積極追捕。記者曾伯愷／翻攝

媳婦

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