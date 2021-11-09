影／福斯擦撞瑪莎拉蒂 釀街頭鬥毆一人腦震盪住加護

台中市西屯區台灣大道、河南路在前天凌晨發生一起福斯休旅車擦撞瑪莎拉蒂轎車的交通事故，未料兩車的駕駛、乘客在場理論時，釀成徒手鬥毆的糾紛，其中駕駛福斯休旅車的宋姓男子，遭對方徒手打到腦震盪，住進加護病房，台中市第六警分局循線帶回涉案張姓男子等三人，全案警詢後依殺人未遂、妨害秩序罪送辦。

據查，宋姓男子（18歲）在7日凌晨零時許，駕駛福斯休旅車，載著4名友人，沿著西屯區台灣大道三段往市區方向行駛，行經河南路時，宋欲從快車道切往慢車道，當時由李姓男子（25歲）駕駛名車瑪莎拉蒂，載2名張姓（27歲）、陳姓友人（19歲），與宋行駛同方向，沿著西屯區台灣大道三段慢車道行駛。

宋姓男子在切換車道時，與行駛在慢車道的瑪莎拉蒂轎車發生碰撞，兩車車身都有受損，發生車禍後，李與車內張姓、陳姓乘客前往理論，三人沒等警察到場處理，直接將宋從車內拉下車，宋車內乘客嚇傻，隨後張徒手毆打宋的頭部，而另外兩人則拉著宋，控制行動。

警方獲報到場，協助將宋送醫，經調閱路口監視器與行車記錄器，以及證人證詞，發現張姓男子等三人涉嫌打人，而宋在送醫後，因為頭部有腦震盪，目前仍在醫院加護病房治療，警方通知張等三人警詢，並依殺人未遂、妨害秩序罪，函送台中地檢署偵辦。