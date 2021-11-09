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影／父上前討債爆衝突 子率12人助陣全被法辦
新北市黃姓男子日前在板橋路上巧遇欠11萬、兩年不還的吳姓男子，刻意上前「關心」，沒想到對方口氣差，說「我欠你什麼了」，雙方一言不合動粗；黃男的兒子當時跟友人正在附近吃早餐，看到旁邊有人在打架，仔細一看發現竟是自己的爸爸，立刻率12名友人助陣。警方派快打警力趕抵，將涉案的14人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦。
據了解，55歲吳男疑欠44歲黃男11萬元工程款不還，黃男兩年來數度打電話都找不到人，始終記在心中；本月6日上午9時許，雙方在板橋區林園電影城外相遇，黃男立刻認出他。
當時吳男正要去看電影，不料狹路相逢，遭黃男逼問何時還錢，他回「我欠你什麼了」，對方不滿他的態度，雙方爆發口角大打出手。
黃男的兒子正在附近吃早餐，聽到吵架聲瞥頭一看，沒想到竟然是自己的爸爸；立刻率領身旁剛參加完公祭、正在一塊吃早餐的12名友人驅車助陣。
14人打1人，雖然人多但下手輕，警告一下便譁然離去，警方獲報有人一大早聚眾鬥毆，立刻派遣22名快打警力到場，當場逮捕、通知共14人到案。
吳男臉、手臂等多處輕挫傷，事後至醫院驗傷對黃男提告傷害；警方詢後將14人依依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦。
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