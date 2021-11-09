影／疑私吞老闆2萬4又說謊 女遭同事打成「熊貓眼」

鄭姓女子是人力派遣公司員工，她疑私吞何姓老闆2萬4000元現金，卻謊稱拿去買iPhone13；何姓老闆指派2名男員工帶鄭女到手機行取新機，抵達後鄭逃逸，遭2男當街毆打押走。警方獲報火速追緝到案，詢後將2男依妨害自由、傷害罪嫌送辦。

警方調查，本月9日下午1點多，24歲洪姓男子、31歲何姓男子在台北市大同區延平北路一家手機行門口，當街毆打鄭女（22歲），再將鄭女強押入車內，開到環河北路往國道南向行駛。

民眾見狀報案，警方透過車牌查出轎車是洪男所有，發現車上3人前往桃園市楊梅區，立刻派員追緝，順利將3人帶回派出所偵詢。

洪、何辯稱，他們跟鄭女都是人力派遣公司員工，鄭平時住在楊梅區的公司，何姓老闆月初給鄭女2萬4000元換五倍券，鄭卻突然搬離公司，還將公司的撲滿拿走，完全避不聯繫。

數日後，鄭突然返回公司，遭何姓老闆逮個正著；洪、何說，因鄭向老闆稱她將錢拿去台北市的手機行買手機，他們便依老闆指示，開車載鄭前往手機行，拿回新機，沒想到鄭騙人，又想逃跑，當下才將她強押上車，想帶回公司給老闆交代。