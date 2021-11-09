快訊

調查結果出爐！我基金會轉租清大空間給陸方 將遭裁罰

台積電高雄設廠 2022年動工

氣溫溜滑梯 防電器火災北市近3年共15起

中央社 / 台北9日電

東北季風增強，近日氣溫溜滑梯。台北市消防局今天表示，冬季使用保暖類電器要謹慎，北市近3年就發生15起相關火災，提醒民眾使用電暖器前應檢視外觀，並保持與可燃物的距離。

中央氣象局今天表示，東北季風增強，預估最冷時間點落在明晚至11日清晨，冷空氣加輻射冷卻，市區約降至14、15度，沿海空曠處會更低。

近日隨氣溫下降，消防局下午透過新聞稿表示，民眾除添加保暖衣物、更換冬季棉被外，也紛紛使用電暖器、電熱毯等保暖類電器用品對抗寒冬。

但消防局統計資料指出，台北市近3年共發生15起電暖器、電熱毯火災，其中因使用時接觸可燃物造成起火燃燒者占53.3%；因電源線老化或擠壓彎折造成短路者占33.3%。

此外，曾有民眾睡覺時使用電暖器取暖，因擺放位置過於接近床鋪，進而接觸棉被導致起火燃燒，造成1人受傷案例。

消防局提醒，民眾使用久而未用的電暖器前，應先清潔出風口、電源線及機器本體，檢視外觀是否有破損，尤其是電源線有無遭鼠咬破壞或收納不慎造成被覆受損情形。

另外，電暖器及電熱毯均為發熱產品，使用電暖器時切勿與周邊可燃物過近，應保持適當距離，尤其是床邊的床墊、棉被或衣物等；若使用煤油暖爐，應注意室內環境保持良好通風。

消防局說，民眾使用電熱毯建議鋪在硬床上，且避免凹折、擠壓，防止毯內電線因故造成半斷線或短路，尤其習慣鋪設於床墊入睡者，建議加熱後即關閉電源或設定定時關閉，以防意外發生。

由於入冬也是進補時節，消防局指出，民眾烹煮薑母鴨、麻油雞及羊肉爐等溫補鍋物時，應謹記「人離火熄」原則，避免因外出或忘記烹調而造成災害，同時要落實安裝住宅用火災警報器，以降低人命傷亡及財物損失。

保暖 北市 火災

延伸閱讀

雲林子弟捐救護車回饋鄉里 消防局：年底前全面換新

不想被收費！機車猛往巷弄違停　台北市：不停就取消車格

山友疑未申請入山 摔落羊頭山10公尺邊坡無生命跡象

相關新聞

超狂！總價近億...資深股民「阿土伯」一次捐22輛消防車給5縣市

高雄日前發生城中城大火，消防防災引發關注，資深股民「阿土伯」李金土擔任義警消多年，今天慷慨捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲...

影／福斯擦撞瑪莎拉蒂 釀街頭鬥毆一人腦震盪住加護

台中市西屯區台灣大道、河南路在前天凌晨發生一起福斯休旅車擦撞瑪莎拉蒂轎車的交通事故，未料兩車的駕駛、乘客在場理論時，釀成...

煞車當油門？BMW駕駛連續追撞15車 車頭毀損卡草皮

55歲曹姓女駕駛今天晚上5時許駕駛ＢＭＷ白色轎車，在台北市北投區西安街二段，因不明原因突然加速衝撞前車，撞擊自小客車、大...

影／父上前討債爆衝突 子率12人助陣全被法辦

新北市黃姓男子日前在板橋路上巧遇欠11萬、兩年不還的吳姓男子，刻意上前「關心」，沒想到對方口氣差，說「我欠你什麼了」，雙...

影／疑私吞老闆2萬4又說謊 女遭同事打成「熊貓眼」

鄭姓女子是人力派遣公司員工，她疑私吞何姓老闆2萬4000元現金，卻謊稱拿去買iPhone13；何姓老闆指派2名男員工帶鄭...

以為此生無緣再見！警助台商與失聯40年同窗重逢

長年在大陸經商的洪姓台商，常常想起失聯40餘年的鄭姓老同學，每想起求學過往，曾在雲林四湖老同學的家中居住，受到如家人般的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。