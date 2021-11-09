氣溫溜滑梯 防電器火災北市近3年共15起

東北季風增強，近日氣溫溜滑梯。台北市消防局今天表示，冬季使用保暖類電器要謹慎，北市近3年就發生15起相關火災，提醒民眾使用電暖器前應檢視外觀，並保持與可燃物的距離。

中央氣象局今天表示，東北季風增強，預估最冷時間點落在明晚至11日清晨，冷空氣加輻射冷卻，市區約降至14、15度，沿海空曠處會更低。

近日隨氣溫下降，消防局下午透過新聞稿表示，民眾除添加保暖衣物、更換冬季棉被外，也紛紛使用電暖器、電熱毯等保暖類電器用品對抗寒冬。

但消防局統計資料指出，台北市近3年共發生15起電暖器、電熱毯火災，其中因使用時接觸可燃物造成起火燃燒者占53.3%；因電源線老化或擠壓彎折造成短路者占33.3%。

此外，曾有民眾睡覺時使用電暖器取暖，因擺放位置過於接近床鋪，進而接觸棉被導致起火燃燒，造成1人受傷案例。

消防局提醒，民眾使用久而未用的電暖器前，應先清潔出風口、電源線及機器本體，檢視外觀是否有破損，尤其是電源線有無遭鼠咬破壞或收納不慎造成被覆受損情形。

另外，電暖器及電熱毯均為發熱產品，使用電暖器時切勿與周邊可燃物過近，應保持適當距離，尤其是床邊的床墊、棉被或衣物等；若使用煤油暖爐，應注意室內環境保持良好通風。

消防局說，民眾使用電熱毯建議鋪在硬床上，且避免凹折、擠壓，防止毯內電線因故造成半斷線或短路，尤其習慣鋪設於床墊入睡者，建議加熱後即關閉電源或設定定時關閉，以防意外發生。

由於入冬也是進補時節，消防局指出，民眾烹煮薑母鴨、麻油雞及羊肉爐等溫補鍋物時，應謹記「人離火熄」原則，避免因外出或忘記烹調而造成災害，同時要落實安裝住宅用火災警報器，以降低人命傷亡及財物損失。