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好無辜！舉報詐騙按錯碼 害無辜男4戶頭全凍結8個月

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

有夠無辜！台中市大里區43歲賴姓男子今年3月間帳戶莫名被列為警示帳戶，名下4個帳戶全數遭凍結半年求助無門，經向立委何欣純求助，相關單位追查赫發現是詐騙案報案人按錯帳號末碼所致。台中市霧峰分局偵查隊經受理報案，並通報165協助處理，賴姓男子帳戶獲解凍，恢復正常的生活。

何欣純今天陪同賴姓男子出面說明，並質疑主管單位受理報案和凍結流程草率，嚴重影響無辜民眾權益。金管會銀行局稽查謝適陽指出，民眾遇到帳號出狀況，可以第一時間請警方通報單位協助；刑事局165專線祕書陳義宏說，全案涉及銀行之間帳號判別問題，未來會協調各單位強化審核機制，另第一線警方單位如有疏失，也會檢討改進。

賴姓男子說，他在今年3月間要把支票存入戶頭內才發現他名下4個戶頭都被凍結，列為警示帳戶，所有網路轉帳、ATM提款功能被鎖住，只能帶著存摺及印章臨櫃領錢，每個月一到發薪日就得跑銀行把錢領出來，生活大不便。

何欣純說明，賴姓男子曾向相關單位求助，但互踢皮球，也有的說偵查中不能公開，後來查出是雲林民眾為舉報詐騙集團的帳戶時按錯帳號末碼。金管會今年6月公告，全國警示帳戶逾5萬個，且近年來逐年增加，全民一起打擊犯罪共同反詐騙是好事，但警方受理民眾報案後，應該謹慎查證、積極偵查。

43歲賴姓男子（左）名下4個帳戶莫名遭凍結長達半年求助無門，近期解凍，今天他在立委何欣純（中）陪同下，說明始末。圖／何欣純提供
43歲賴姓男子（左）名下4個帳戶莫名遭凍結長達半年求助無門，近期解凍，今天他在立委何欣純（中）陪同下，說明始末。圖／何欣純提供
43歲賴姓男子（左）名下4個帳戶莫名遭凍結半年求助無門，近期解凍，今天他在立委何欣純（中）陪同下，說明始末。圖／何欣純提供
43歲賴姓男子（左）名下4個帳戶莫名遭凍結半年求助無門，近期解凍，今天他在立委何欣純（中）陪同下，說明始末。圖／何欣純提供

詐騙集團 何欣純 台中市

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