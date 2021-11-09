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花蓮民宅火警2名老人成焦屍 疑失智翁燒螞蟻釀禍

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市國福街一間平房今天下午1時許傳出火警，有3名老人受困屋內，其中2名老人臥床，逃避不及被火燒死，1人被濃煙嗆傷，送醫才恢復意識。屋內成員關係複雜，由方姓婦人照顧4名長者，現場一名67歲張姓失智老翁自稱，為了燒螞蟻才引起火災，詳細起火原因還要進一步調查。

這起火警發生在一間鐵皮屋老舊平房，位處巷弄最裡面十分偏僻，消防隊抵達時已全面燃燒飄出濃煙，佈水線灌救約20分鐘才熄滅，屋內不幸躺著2名焦屍。警方初步調查，約20坪大屋子住了5人，由方姓婦人照顧4名長輩，分別是屋主93歲潘姓老翁、84歲鄭姓婦人、64歲陳姓婦人及67歲張姓老翁，其中潘臥病在床，鄭、陳行動不便，張翁則患有失智症

據了解，潘姓老翁長年臥病在床，與妻子鄭婦同住，請姪女方婦照顧起居，透過親屬關係，方婦另外照顧行動不便的陳姓婦人、張姓失智老翁。方婦向警方說，中午長者們用完中餐後，跟兒子在外面整理雜物，聽到轟的一聲看到房子突然起火，看屋內有3名老人，趕緊叫行動不便鄭姓姑婆杵著拐杖，到後門等待救援，雖然想協助另2名長者逃生，但火勢太猛烈，只好拿著手機離開房子求援。

坐在屋外石頭上的張翁一臉茫然，他告訴消防隊，住在山邊螞蟻很多，因此拿打火機想燒死螞蟻，之後走到外面上廁所，不知道發生什麼事。方婦說，失智的張翁曾用打火機燒枕頭，早已把打火機藏起來，不知道為何被找到。

由於屋內成員關係複雜，又只有1人照顧，方婦是否為無照看護，或是非法安養機構，警方還要深入調查。

花蓮市長魏嘉賢說，不幸有2位長輩離世，在殯儀館的部分會做後續協助，家屬若需要安置，請社勞課幫忙，未來會發放慈愛基金慰助金，讓家屬和傷亡者將事情圓滿處理，謝謝消防弟兄打火，希望大家注意消防安全。

花蓮市國福街一處民宅發生火警，2名行動不便長者慘被燒成焦屍。記者王思慧／攝影
花蓮市國福街一處民宅發生火警，2名行動不便長者慘被燒成焦屍。記者王思慧／攝影
張姓失智老翁（紅衣者）自稱拿打火機想燒死螞蟻，不知道為何會發生火災。記者王思慧／攝影
張姓失智老翁（紅衣者）自稱拿打火機想燒死螞蟻，不知道為何會發生火災。記者王思慧／攝影
方姓婦人（灰衣者）平時照顧4名長者，突然發生火警無法救出2名行動不便長者。記者王思慧／攝影
方姓婦人（灰衣者）平時照顧4名長者，突然發生火警無法救出2名行動不便長者。記者王思慧／攝影

失智症 花蓮 火災

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