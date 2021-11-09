牽單車過馬路陷視線死角 桃園8旬翁遭大貨車輾過爆頭亡
桃園市一名8旬老翁今天上午牽腳踏車，在一輛大貨車前橫越馬路，疑似因沒走在行人穿越道，陷入駕駛視線死角，被貨車當街輾過爆頭，警消到場時已明顯死亡；貨車駕駛經酒測值為0，全案警詢後依過失致死罪移送法辦。
八德警分局指出，江姓男子（48歲）今天上午10時許駕駛大貨車行經新興、建國路口，綠燈時要左轉建國路；這時死者楊姓老翁（82歲）牽著腳踏車從車前橫越馬路，疑似陷入江視線死角，連人帶車被捲入輪下輾過。
警消到場時，楊姓老翁倒地不起，頭部嚴重受創，明顯死亡，經搶救仍回天乏術；警方現場對江姓男子實施酒測，酒測值為0，警詢後全案依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並報請相驗，釐清確切死因。
八德分局呼籲，大型車輛視線死角多，民眾應與大車保持適當距離，以策安全。
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