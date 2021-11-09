快訊

「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮市民宅火警 臥床長者逃生不及2死1重傷

中央社 / 花蓮縣9日電

花蓮市國福街一處民宅今天下午1時發生火警，消防人員到場時已全面燃燒，屋內3人自行逃出，另84歲鄭姓老婦傷重送醫，臥床的93歲潘姓老翁及64歲陳姓友人逃生不及燒成焦屍。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長朱哲民表示，消防人員到場時建物已全面燃燒，在後門救出1名倒臥的老婦，送醫後恢復生命跡象，火勢在20分鐘內控制，消防人員入屋察看，發現2名臥床長者已明顯死亡。

花蓮縣消防局指出，這棟起火住宅共6人同住，包括潘姓屋主及其鄭姓妻子、罹患失智症的67歲陳姓親友及陳姓女友人，4人因年事已高，由潘的親戚方姓婦人及她的孩子共同照顧。

方姓婦人發現屋內起火後，緊急到臥室叫醒3名長者，先引導還能行走的鄭姓老婦逃出並打電話報警，還想回頭將2名臥床長輩救出時，火勢已熊熊燃燒。

警消初步調查，起火原因疑似是陳姓親友燒螞蟻不慎導致，警方已將他帶回釐清案情。

花蓮民宅發生火警，2名臥床長者成焦屍。記者王思慧／攝影
花蓮民宅發生火警，2名臥床長者成焦屍。記者王思慧／攝影

花蓮 失智症

延伸閱讀

花蓮國福街火警 2臥床翁無生命跡象

嘉縣東石鄉民宅火警一對老夫婦燒死 村長：老夫婦慈祥

嘉義縣東石鄉民宅深夜火警 1男1女來不及逃生燒死

台南南區公寓火警 警消救出3人

相關新聞

汐止公寓傳火警！屋內麵團因不明原因燃燒 無人傷亡

新北市汐止區大同路二段490巷一座公寓，今日下午3時19分因不明原因起火，消防隊獲報緊急舖設水線，20分鐘內撲滅火勢，無...

超狂！總價近億...資深股民「阿土伯」一次捐22輛消防車給5縣市

高雄日前發生城中城大火，消防防災引發關注，資深股民「阿土伯」李金土擔任義警消多年，今天慷慨捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲...

牽單車過馬路陷視線死角 桃園8旬翁遭大貨車輾過爆頭亡

桃園市一名8旬老翁今天上午牽腳踏車，在一輛大貨車前橫越馬路，疑似因沒走在行人穿越道，陷入駕駛視線死角，被貨車當街輾過爆頭...

影／醫療暴力行為再現？婦看診錢丟護理師 還罵王X蛋

北市又出現醫療暴力行為，一名婦人前往文山區興隆路皮膚科看診，結帳時將鈔票丟向櫃台護理師，不但如此還因護理師自我辯護，甚至...

花蓮市民宅火警 臥床長者逃生不及2死1重傷

花蓮市國福街一處民宅今天下午1時發生火警，消防人員到場時已全面燃燒，屋內3人自行逃出，另84歲鄭姓老婦傷重送醫，臥床的9...

周玉蔻直播「電話報案」要警局長辦顏家 中市警：依法需做筆錄

台中第二選區立法委員將展開補選，外界預測顏寬恒將代表國民黨參與補選，但顏寬恒遲未宣布，而近來媒體陸續接獲爆料，大甲鎮瀾宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。