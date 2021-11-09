花蓮市民宅火警 臥床長者逃生不及2死1重傷

花蓮市國福街一處民宅今天下午1時發生火警，消防人員到場時已全面燃燒，屋內3人自行逃出，另84歲鄭姓老婦傷重送醫，臥床的93歲潘姓老翁及64歲陳姓友人逃生不及燒成焦屍。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長朱哲民表示，消防人員到場時建物已全面燃燒，在後門救出1名倒臥的老婦，送醫後恢復生命跡象，火勢在20分鐘內控制，消防人員入屋察看，發現2名臥床長者已明顯死亡。

花蓮縣消防局指出，這棟起火住宅共6人同住，包括潘姓屋主及其鄭姓妻子、罹患失智症的67歲陳姓親友及陳姓女友人，4人因年事已高，由潘的親戚方姓婦人及她的孩子共同照顧。

方姓婦人發現屋內起火後，緊急到臥室叫醒3名長者，先引導還能行走的鄭姓老婦逃出並打電話報警，還想回頭將2名臥床長輩救出時，火勢已熊熊燃燒。

警消初步調查，起火原因疑似是陳姓親友燒螞蟻不慎導致，警方已將他帶回釐清案情。