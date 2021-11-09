真鈔蓋假鈔買「泰達幣」　車手遭俄籍買家識破跳車逃

莊姓男子及同夥日前上網貼文購買虛擬貨幣「泰達幣」，與1名俄羅斯籍男子相約台北車站面交後，在搭乘計程車前往驗鈔時，對方發現莊男所攜紙鈔「只有第一張是真鈔」，氣得要求司機直接開往警局，莊男趁隙跳車逃逸，警方介入後查獲莊男到案，近日又再查獲1名章姓同夥到案，詢後皆依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，22歲莊男及其同夥所組詐欺集團，今年6月間在臉書社團中貼文，稱欲購買虛擬貨幣「泰達幣」，吸引俄籍男子上門詢問交易，雙方相約台北車站面交，但莊男交付紙鈔時，對方察覺有異，要求一起搭車前往驗鈔。

俄籍男子在搭車途中，發現莊男所攜帶的28萬元新台幣紙鈔，僅有最外層第一張是真鈔，其他都是道具鈔，當即要求司機將車輛開往警察局準備報案，並致電交易聯絡人，表示「你惹上麻煩了，我和你的兄弟要去警局，他拿假鈔來，你不知道嗎？」

莊男見事跡敗露，趁著司機停等紅燈時，突然打開車門跳車逃逸，俄籍男子也跳車追逐，最後報警求助，由警方將莊男逮回。