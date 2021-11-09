屏東建國路違停檢舉近百件 民代籲警通情達理

檢舉魔人又來了！高屏橋往屏東市方向的建國路一帶，因路旁設有紅磚瓦的人行道，緊鄰附近商家、住家，不少居民會將車輛開上人行道，停在自家門前，卻屢遭人檢舉，光今年已累計98件檢舉案，其中，單一住戶半年內就被檢舉3次，雖警方最終只開罰11件，仍讓該地居民無奈，只好向議員陳情。

屏東縣議員唐玉琴質詢時指，建國路一帶從今年初就陸續被民眾檢舉，近期檢舉問題又再度浮現，令居民困擾；她肯定警方利用科技執法讓交通事故下降，但科技執法、警方取締以及民眾檢舉，不斷針對交通違規連續開罰，已讓民眾達到無法接受的地步。

屏東縣政府警察局交通隊統計，建國路一帶受理民眾檢舉案件，今年已累計98件，警方過濾不符合要件不予舉發，因此，實際開單為11件。

對此，唐玉琴強調，並非要求警方不要執法，而是要給當事人說明空間，希望能夠通情達理，不要搞得屏東薪水低，罰單多，讓民眾上街都辛苦。

她還說，許多檢舉人只要拿手機、行車紀錄器等儀器，錄影或拍照，就向警方檢舉，且案件數又多，讓民眾不堪其擾，警方應給予當事人說明的機會，或過濾罰單。