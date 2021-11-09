孫賭氣不回家 阿嬤無奈求助 警暖問「抱抱好不好」終解決

警察真暖！新北市70歲阿嬤上週獨自接送孫子放學，牽手走回家，不料途中孫子突然開始鬧脾氣、不想回家，阿嬤安撫近半小時仍勸不動，無可奈何，顧慮到下班車多，怕孫子突然暴衝發生危險，不得已尋求警方協助。員警到場，先向孩童介紹自己是「警察叔叔」，慢慢取得信任後伸手說「來！叔叔抱抱，我們回家好不好？」警員見孩童主動將手環繞在脖子上，就這樣抱著走、平安將祖孫倆護送回家。

板橋分局信義派出所警員許昆崎、廖家毅本月4日獲報到場，聽阿嬤說自己的孫子突然大鬧不要回家、開始哭泣，經過30分鐘安撫情況仍僵持，返家路線是沿著四川路二段走，擔心當時下班車多，怕孫子不聽勸、暴衝至路邊發生意外，才請警方幫忙。

員警知悉孩童有自閉症，開始安撫孩童、跟他閒聊，雙方建立信任後，許員暖心地問他「給警察叔叔抱抱，我們回家好不好？」主動伸出雙手示好；見孩童收起眼淚，點點頭後把手環繞在脖子上，許員順勢起身將他抱著走回家。