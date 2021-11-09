孫賭氣不回家 阿嬤無奈求助 警暖問「抱抱好不好」終解決
警察真暖！新北市70歲阿嬤上週獨自接送孫子放學，牽手走回家，不料途中孫子突然開始鬧脾氣、不想回家，阿嬤安撫近半小時仍勸不動，無可奈何，顧慮到下班車多，怕孫子突然暴衝發生危險，不得已尋求警方協助。員警到場，先向孩童介紹自己是「警察叔叔」，慢慢取得信任後伸手說「來！叔叔抱抱，我們回家好不好？」警員見孩童主動將手環繞在脖子上，就這樣抱著走、平安將祖孫倆護送回家。
板橋分局信義派出所警員許昆崎、廖家毅本月4日獲報到場，聽阿嬤說自己的孫子突然大鬧不要回家、開始哭泣，經過30分鐘安撫情況仍僵持，返家路線是沿著四川路二段走，擔心當時下班車多，怕孫子不聽勸、暴衝至路邊發生意外，才請警方幫忙。
員警知悉孩童有自閉症，開始安撫孩童、跟他閒聊，雙方建立信任後，許員暖心地問他「給警察叔叔抱抱，我們回家好不好？」主動伸出雙手示好；見孩童收起眼淚，點點頭後把手環繞在脖子上，許員順勢起身將他抱著走回家。
許員抱孩童、廖員在旁護送，2員跟隨阿嬤的腳步徒步走了5分鐘，親自幫阿嬤把孫子平安送回家。阿嬤對員警的熱心舉動頻頻道謝，大讚：台灣的警察真的很暖！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言