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王靜瑩前夫陳威陶挨告 獵犬衝出家門咬傷老婦
南港輪胎前大股東、名模王靜瑩的前夫陳威陶養了一隻獵犬，去年疑似因沒將狗栓好，衝出家門，咬傷一名婦人的腳，社區保全緊急將她送醫。陳威陶坦承疏失，並賠償對方10萬元，獲得和解撤告，台北地檢署今偵結，給予不起訴處分。
陳威陶今年4月因捲入緬甸金礦吸金案，遭檢方諭令27萬元交保，遭檢調約談後，他僅表示對捲入官司感到無奈。
去年10月間，陳威陶飼養的獵犬突衝出家門，咬傷路過的7旬婦人的腳，婦人驚嚇跌倒，腳踝被咬得滿是鮮血，並大聲求救，社區保全發現後，將她緊急送醫急救，幸沒有大礙。
陳威陶事後被婦人提告過失傷害，陳威陶在偵查時，承認沒將獵犬栓好，檢方安排雙方調解，最後婦人同意以10萬元和解，這才對陳威陶撤告，檢方因而給予不起訴處分。
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