快訊

傳朱立倫、盧秀燕今晚合體顏寬恒 宣布參加中二補選

23名幸運兒出爐！數位五倍券抽獎 最大獎價值12萬Gogoro電動單車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王靜瑩前夫陳威陶挨告 獵犬衝出家門咬傷老婦

聯合報 / 記者王怡蓁／台北即時報導

南港輪胎前大股東、名模王靜瑩的前夫陳威陶養了一隻獵犬，去年疑似因沒將狗栓好，衝出家門，咬傷一名婦人的腳，社區保全緊急將她送醫。陳威陶坦承疏失，並賠償對方10萬元，獲得和解撤告，台北地檢署今偵結，給予不起訴處分。

陳威陶今年4月因捲入緬甸金礦吸金案，遭檢方諭令27萬元交保，遭檢調約談後，他僅表示對捲入官司感到無奈。

去年10月間，陳威陶飼養的獵犬突衝出家門，咬傷路過的7旬婦人的腳，婦人驚嚇跌倒，腳踝被咬得滿是鮮血，並大聲求救，社區保全發現後，將她緊急送醫急救，幸沒有大礙。

陳威陶事後被婦人提告過失傷害，陳威陶在偵查時，承認沒將獵犬栓好，檢方安排雙方調解，最後婦人同意以10萬元和解，這才對陳威陶撤告，檢方因而給予不起訴處分。

南港輪胎前大股東、名模王靜瑩的前夫陳威陶養了一隻獵犬，去年疑似因沒將狗栓好，衝出家門，咬傷一名婦人的腳，雙方以十萬元和解。圖／聯合報系資料照
南港輪胎前大股東、名模王靜瑩的前夫陳威陶養了一隻獵犬，去年疑似因沒將狗栓好，衝出家門，咬傷一名婦人的腳，雙方以十萬元和解。圖／聯合報系資料照

陳威陶 保全

延伸閱讀

中保客戶數上看60萬

疑千萬債務糾紛惹禍 男泰山社區開槍後投案被羈押禁見

新北泰山社區槍擊案 男子遭檢方聲押

成都男滯留封鎖社區「僅能居車隔離」 無聊到與壁虎為友

相關新聞

超狂！總價近億...資深股民「阿土伯」一次捐22輛消防車給5縣市

高雄日前發生城中城大火，消防防災引發關注，資深股民「阿土伯」李金土擔任義警消多年，今天慷慨捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲...

花蓮國福街火警 2臥床翁無生命跡象

花蓮上周才發生連燒8間火警，今天下午1時許國福街傳出火災，消防局獲報出動救援，發現有兩名臥床老翁明顯沒有生命跡象，還有一...

王靜瑩前夫陳威陶挨告 獵犬衝出家門咬傷老婦

南港輪胎前大股東、名模王靜瑩的前夫陳威陶養了一隻獵犬，去年疑似因沒將狗栓好，衝出家門，咬傷一名婦人的腳，社區保全緊急將她...

衝撞民宅擦撞轎車 工程車疑轉彎不慎肇禍

小心駕駛！59歲胡姓男子，今天清晨開著一輛工程車，行經新北市五股區凌雲路一段，疑因過彎失控整輛車先擦撞臨停一輛轎車，隨即...

發現與妻子親密照 人夫竟持防蚊液噴小王下體

台中市民賴男的妻子李女離家出走後，與劉男同居，氣得賴夥同友人挾持劉，在劉的手機內發現劉與李女親密照片及對話，涉嫌持熱溶膠...

影／嚇！汽車左轉「打包」帶走直行騎士

有網友在臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」分享一段影片，桃園山鶯路的一處路口發生車禍，當時直行車輛雖然是綠燈，但因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。