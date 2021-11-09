衝撞民宅擦撞轎車 工程車疑轉彎不慎肇禍
小心駕駛！59歲胡姓男子，今天清晨開著一輛工程車，行經新北市五股區凌雲路一段，疑因過彎失控整輛車先擦撞臨停一輛轎車，隨即往前往路旁民宅撞去，所幸事發當時沒有未波及其他路過人車，駕駛沒有酒駕，確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查釐清。
據了解，胡姓駕駛（59歲）今天清晨近6時許開著一輛工程車，甫從五股觀音山隧道駛離五股匝道，準備開往新北市某處施工。未料，工程車才剛開過五股區凌雲路一段158巷口，卻因過彎失控，整輛車先是擦撞上路旁臨停的銀色轎車，隨後再往前衝撞路旁民宅才止停。
撞擊瞬間工程車上水泥粉層飛灑整個天際，所幸未波及其他路過人車，車身也沒撞進民宅內無人受傷。事後警方趕抵現場，對胡姓駕駛酒測沒有酒精反應，至於確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查後釐清。
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