超狂！總價近億...資深股民「阿土伯」一次捐22輛消防車給5縣市

高雄日前發生城中城大火，消防防災引發關注，資深股民「阿土伯」李金土擔任義警消多年，今天慷慨捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣等五縣市消防救災車共22輛，創我國消防史個人捐贈紀錄，盼拋磚引玉，也讓更多人注意到消防工作辛勞。

阿土伯本次捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣等5縣市各類消防救災車共22輛，總捐贈金額高達9000萬元，有12輛捐到桃園市，含小型水箱消防車5輛、指揮幕僚車1輛、小型化災處理車2輛及幫浦消防車4輛。

捐贈典禮今天上午在八德防災教育館舉辦，包括市長鄭文燦、消防署長蕭煥章、各縣市正副消防局長均出席。

鄭文燦表示，阿土伯多年來為股民發聲，知名度很高，但大家不知道的是他50年來擔任義警、義消，熱心公益，本次捐贈創下紀錄，挹注大量消防能量，更能保護民眾與消防同仁安全。

蕭煥章指出，近期國內傳出不少災害，讓消防頗受重視，最近在中央支持下，全國97部超過20年的消防車也將全數更換，明年3月前配置完畢。

年逾80歲的阿土伯今天在家屬陪同下出席，致詞表示，昨晚非常期待儀式，開心到整晚沒睡覺，人死留名虎死留皮，社會各界若有公益需要，歡迎大家儘管開口。

桃園市消防局指出，本次捐贈的小型水箱消防車擁有高度機動性，有助於市區內狹小巷弄住宅執行火警搶救任務，尤其車款採用歐系賓士車原廠底盤，提供性能較高及更為精良的搶救設備；指揮幕僚車未來將運用在大型災害現場，完善災害搶救指揮體系幕僚作業，協助搶救人員調度並提供災害所需重要資訊；小型化災處理車主要運用在化學工廠或特殊災害搶救現場，具備高科技偵檢器材及人員防護裝備，大幅提高消防救災能力與救災範圍。