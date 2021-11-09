頸部貼布遮刺青 詐騙車手欲蓋彌彰落網
詐騙集團利用電信公司名義，騙得用戶個資，佯裝警檢，稱用戶涉及擄人勒贖案，要求「監管」用戶的存款，騙走用戶130萬元。警方追查多日，發現詐騙集團車手部貼著貼布，循線追出涉案的莊姓男子身分；原來他想以貼布遮住頸部刺青的特徵，沒想到卻因此自曝行蹤。全案依詐欺罪嫌移送法辦。
據了解，11月1日下午，高姓男子接獲自稱某電信公司的客服來電，套出他的個資以後，便陸續接到有人利用電信警察、犯罪調査科與台北地檢署等名義，連續打電話給他，稱他涉及擄人勒贖案件，要凍結他所有銀行帳户，他誤入詐騙集團的圈套，便同意提領出130萬元存款，交給自稱「地檢署執行官」的莊姓男子（20歲），直到事後聯絡不到對方，才驚覺受騙，向高雄市警小港分局報案。
警方成立專案小組，調閱上百支以上路口監視器，交叉比對影像，發現向高姓男子拿走130萬元的詐騙集團車手，左頸部貼著貼布，取款後便赴高鐵左營站搭車北上。
警方根據相關影像，11月5日晚間，發現莊姓男子又到彰化要向其他受騙人取款，警方立即趕往彰化，在彰化市民族路逮捕莊姓男子到案；當時他仍然左頸貼著貼布。員警好奇他頸部一直貼著貼布，他撕開貼布後，亮出左頸刺青，說出怕頸部刺青的特徵被認出來，才在拿款時貼上貼布。
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