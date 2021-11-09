影／嚇！汽車左轉「打包」帶走直行騎士

有網友在臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」分享一段影片，桃園山鶯路的一處路口發生車禍，當時直行車輛雖然是綠燈，但因為塞車，所以一輛等在路口的計程車後退淨空路口，結果對向車道的白色轎車左轉，駕駛疑因視線死角又沒有停等查看，左轉時與一輛直行機車相撞，這名騎士在撞車後還彈起，並摔在擋風玻璃上被白車載走，機車則是倒在路口。

這段影片也引起網友熱烈討論，紛紛留言，「飛起來了怎麼可能救命呀我不要...」、「是誰給你勇氣的？看不到對向車況還敢去轉」、「恭喜被小黃挖洞跳下去了」、「騎士又是個用生命捍衛路權的，直行也不代表可以不用減速」、「台灣日常，個個都在衝」、「搭錯車了...我是小白，不是小黃」。 騎士彈起摔在擋風玻璃被載走一段。翻攝／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心 白車左轉與直行騎士相撞。翻攝／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心