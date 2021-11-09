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銀行準新郎機警攔詐 侯友宜親至市警局頒贈「金鏟子」

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

29歲劉姓男子任職於新北市永和區一間銀行專員，9月在臨櫃遇上一位7旬趙姓婦人，聽她說要匯15萬元給一位葉門軍醫卻不斷低頭看手機，閒聊後認定對方遇上「戀愛詐騙」於是報警，順利攔詐。新北市長侯友宜今日前往市警局頒獎阻詐有功的45名銀行專員，得知劉專員即將新婚，特地致贈一把「金鏟子」祝賀，也邀請他的未婚妻一同到場，頒獎典禮多了一層滿滿幸福。

劉專員當時聽趙婦要匯15萬，見金額大又她過去少匯鉅額，於是開始跟她攀談，閒聊之下知道她是要幫朋友在葉門買返台機票，劉專員覺得有異、再細問，發現趙婦遇上常見的戀愛詐騙不自知。

趙婦說在臉書認識一位自稱「葉門軍醫」的帥氣男子，他常傳多張軍事醫療的照片，稱自己身處戰地、非常忙碌；趙婦見對方每天噓寒問暖，不禁產生情愫，當時聽他說想飛回台灣找她，但積蓄有限，於是奔至銀行匯15萬元。

劉專員一邊安撫老婦、一邊報警，員警到場解釋過去案例後，她才知道自己遇上詐騙，連忙感謝警方與劉專員的熱心幫忙。

新北市警方統計，今年1月至10月金融機構攔阻詐騙共354件、金額逾1億4000萬，相較去年同期增加139件、7500萬，攔阻成效相當卓著，因此市長侯友宜今日上午前往市警局，在警政工作會報上頒獎表揚。

劉專員帶著美麗的黃姓未婚妻，與其他44名行員一同接受市長頒獎；拿到金鏟子後直說「很開心」，也深情地對未婚妻說「謝謝妳願意把後半輩子讓我照顧」。

據了解，這對準新人是高中同學、在高中時就在一起，上大學後男生念銘傳財經、女生念北大行政，交往至今已超過10年，終得以永結同心，百年好合。

29歲劉專員今日至新北市警局接受市長侯友宜阻詐有功頒獎典禮，市長邀請他的未婚妻一同出席。記者翁至成／翻攝
29歲劉專員今日至新北市警局接受市長侯友宜阻詐有功頒獎典禮，市長邀請他的未婚妻一同出席。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今日出席市警局阻詐有功頒獎典禮。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今日出席市警局阻詐有功頒獎典禮。記者翁至成／翻攝
29歲劉專員今日至新北市警局接受市長侯友宜阻詐有功頒獎典禮，市長邀請他的未婚妻一同出席。記者翁至成／攝影
29歲劉專員今日至新北市警局接受市長侯友宜阻詐有功頒獎典禮，市長邀請他的未婚妻一同出席。記者翁至成／攝影
29歲劉專員今日至新北市警局接受市長侯友宜阻詐有功頒獎典禮，市長邀請他的未婚妻一同出席。記者翁至成／翻攝
29歲劉專員今日至新北市警局接受市長侯友宜阻詐有功頒獎典禮，市長邀請他的未婚妻一同出席。記者翁至成／翻攝

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