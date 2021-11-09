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以色列軍人交友詐騙 獨居婦想助他退伍被騙近400萬元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

自稱外國軍人與台灣女性交往詐騙集團手法升級，基隆市1名年約60歲的獨居婦人在臉書認識自稱是以色列軍人，需要她幫忙籌錢付款才不用繼續打仗，並請她與上司「史蒂芬將軍」聯繫。詐騙集團要她分批匯款，又提供國內農會帳戶，也成功「騙」過行員，1個多月共匯出近400萬元。婦人的兒子返家知情，告訴媽媽可能被騙為時已晚。

基隆市警局刑事警察大隊表示，詐騙集團成員佯稱海外軍人等身分，在社群平台以翻譯軟體形式和台灣女性交往，設局詐騙錢錢時有所聞，銀行行員和警方也常合作阻止民眾受騙。這起個案能得逞，警方研判是詐騙集團針對警方和金融機構防制手法，修正騙局。

警方說，詐騙集團過去提供的帳戶若是香港等海外帳戶，或是金額太大，行員就會更有警覺心。這起個案提供的是國內中部農會帳戶，並要婦人一次匯3、40萬元，告知行員用途是幫助兒子買房，在今年9到10月成功騙走婦人近400萬元。

收款人是國外的將軍，匯款帳戶是國內農會帳戶，婦人為什麼相信？警方說，被騙民眾一旦上鈎，就可能一再接受對方的說詞，一路被騙下去。詐騙集團對婦人說，台灣也有將軍的據點，所以請她匯到中部農會帳戶。指示她小額、分批匯款，才不會對銀行行員干擾，產生不快，她也覺得理所當然。

警方表示，典型的假交友詐騙案件，往往透過社交軟體與民眾搭訕，天天噓寒問暖、甜言蜜語，讓被害人誤以為陷入情網。取得信任後，再謊稱做為結婚基金或其他急需，提供帳號誘使匯款。民眾遇外國人士要求加入臉書、通訊軟體，建議聊天時不要透露太多個人訊息，若交往時間尚淺即提結婚，或是要求支援金錢切勿答應，以免陷入詐騙陷阱。

基隆市1名年約60歲獨居婦人在臉書認識自稱以色列軍人，需她籌錢才不用繼續打仗男子，1個多月共匯出近400萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名年約60歲獨居婦人在臉書認識自稱以色列軍人，需她籌錢才不用繼續打仗男子，1個多月共匯出近400萬元。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 農會 軍人

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