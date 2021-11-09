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影／台中小貨車疑似紅線違停 機車騎士深夜撞上急送醫

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市南屯區今日深夜發生一起機車自撞車禍，一名男子騎乘機車，撞上路邊疑似違停紅線的小貨車，現場機車車殼、零件四落，留下一大片汽油在地上，機車騎士撞擊後意識不清，由消防隊員送往醫院急救，詳細事故發生原因還有待警方調查釐清。

今日凌晨2時許，一名男子騎乘機車在向上路三段往大肚方向，行經三厝街口時，不明原因撞上停在路邊紅線上的小貨車，機車車頭全毀、零件四散，汽油從破裂的機車油箱中流滿地，濃濃的刺鼻汽油味瀰漫，疑似騎士的手機及其他用品掉落一地，現場無留下煞車痕跡，貨車後車尾車架也被撞凹陷入，可見撞擊力道之大。

騎士在撞擊之後意識不清，警方到場通知消防隊員後，送往醫院搶救，全案肇事原因還有待調查釐清。

台中一名男騎士今日清晨2時許，騎乘機車撞上停在路邊紅線上的小貨車，事發後騎士意識不清，送往醫院急救。記者劉柏均／攝影
台中一名男騎士今日清晨2時許，騎乘機車撞上停在路邊紅線上的小貨車，事發後騎士意識不清，送往醫院急救。記者劉柏均／攝影
遭撞小貨車後車尾車架凹入，可見撞擊力道之大。記者劉柏均／攝影
遭撞小貨車後車尾車架凹入，可見撞擊力道之大。記者劉柏均／攝影
機車衝撞上停在路邊紅線上的小貨車，車架變形，車頭近乎全毀。記者劉柏均／攝影
機車衝撞上停在路邊紅線上的小貨車，車架變形，車頭近乎全毀。記者劉柏均／攝影
機車衝撞上停在路邊紅線上的小貨車，車架變形，車頭近乎全毀，現場地上留下大片汽油，警方隨後報請清潔隊員到場整理。記者劉柏均／攝影
機車衝撞上停在路邊紅線上的小貨車，車架變形，車頭近乎全毀，現場地上留下大片汽油，警方隨後報請清潔隊員到場整理。記者劉柏均／攝影
機車衝撞上停在路邊紅線上的小貨車，車架變形，車頭近乎全毀。記者劉柏均／攝影
機車衝撞上停在路邊紅線上的小貨車，車架變形，車頭近乎全毀。記者劉柏均／攝影

機車騎士 違停

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