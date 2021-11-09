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影／身心受創女外出迷路 清水警尋獲母女都激動跪謝
一名因發生車禍身心都受創的女子，日前獨自外出找不到回家路，走在台中市沙鹿區街道， 清水員警趕到現場關心查出她身分，通知家人，母親趕抵看到被尋獲、員警保護中的女兒當場大哭，並向員警跪謝，女兒見狀也跟著跪謝，員警連忙扶起這對母女。
中市清水警分局明秀所員警白書瑋、陳俊旭11月2日凌晨1點多獲報，有一名老婦人蹲在沙鹿區正英路BRT站路邊，疑似身體不適，警方立即趕抵現場查處。
警方到達現場時，未發現通報中的老婦人，立即展開徒步搜尋，約5分鐘後，在台灣大道六段路旁發現35歲女子，衣著單薄獨自漫步，員警上前詢問時，發現女子無法立即對應溝通回答，員警耐心誘導下，女子才說出家人手機號碼，警方立即抄下，通知她父母到場。
當時天氣微涼，員警請女子一起回派出所等待，她不願意上警車，員警只好陪她在路旁等待父母親到來，當女子母親趕到，看到員警保護著女兒安全時，母親情緒激動立即向警跪謝，女兒也跟著跪謝，員警連忙扶起她們。
女子的母親向警方表示，女兒多年前交通事故導致身心受創，需旁人關懷及照顧，當晚8點多，女兒外出未返家，夫妻倆在住家附近找尋好久，才趕緊向當地派出所報協尋後，又繼續找尋，當接到警方電話找到女兒時情緒激動萬分，感謝警方即時協尋。
清水警分局明秀派出所長陳宏模表示，家中如有極需照顧者，應隨時陪同並注意人身安全，以避免不幸發生，如需警方協助，可向鄰近派出所求助。
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