複合式大樓夜間消防演練 增加夜間逃生搜救能力

根據近幾年消防署統計，火警成災時段多為夜間，為求貼近實際救災情境，桃園平鎮區消防第四大隊復旦分隊今晚9時在轄內通營帝國大樓進行夜間搶救演練，遂將演練選在晚上舉辦，期望能強化消防人員火場搶救效能及救災緊急應變措施。

平鎮區通營帝國大樓為屋齡29年樓高17層、地下1層的複合式建築物，大樓內設有1家商場、1家旅店、4間公司及辦公室、2家酒店、4處宗教集會場及47間套房所等，此次除了針對消防人員於複合式建物發生火災搶救演練外，亦對民眾進行疏散演練及避難觀念宣導。

此次演練共出動15輛消防救災車輛，動員約60位警義消人員，並協調平鎮分局派員至現場配合交管，使演習活動順利進行。並由第四大隊長郭百倫擔任現場指揮官，進行救災戰術指揮及現場人員車輛調配，由於夜間救災視野不佳，且民眾多處於睡眠當中，人員搜救上困難度提升，實屬考驗消防員的經驗判斷與戰技能力。