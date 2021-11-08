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影／汽車疑變換車道不當 新北女騎士遭輾受困車底命危

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區新北大道七段，今天晚上6時許發生嚴重車禍，1輛轎車切換車道時，疑似未注意右側後方車輛，導致1輛機車閃避不及撞上，29歲林姓女騎士跌倒被轎車輾過卡在車底，雖熱心民眾用千斤頂將騎士救出，但送醫途中已無生命跡象，幸好急救後恢復呼吸、心跳。

據了解，57歲李姓駕駛開車沿新北大道往新莊方向行駛，準備從中間車道向右切換至外側車道時，導致沿著外側車道直行的機車，來不及減速撞上，女騎士不幸摔往轎車行進方向，不但被輾壓還卡在車底，目擊民眾連忙打119求助。

恰巧附近就有汽修廠，熱心店家趕緊利用千斤頂將轎車頂起，協助趕抵的消防隊員救出林女，但是已無呼吸、心跳，傷勢相當嚴重，救護車連忙將她送往輔大醫院搶救。林女頭部多處外傷、右手骨折，所幸急救後恢復生命徵象。

李姓汽車駕駛並未飲酒，初步研判肇事原因是轎車變換車道時，未注意右側來車釀成事故，但機車行進速度也很快，相關細節還需要進一步鑑識調查。

熱心民眾用千斤頂協助消防隊員救出受困車底的女騎士。圖／民眾提供
熱心民眾用千斤頂協助消防隊員救出受困車底的女騎士。圖／民眾提供
消防隊員救出受困車底的女騎士，連忙在現場急救。圖／民眾提供
消防隊員救出受困車底的女騎士，連忙在現場急救。圖／民眾提供
消防隊員救出受困車底的女騎士，連忙在現場急救。圖／民眾提供
消防隊員救出受困車底的女騎士，連忙在現場急救。圖／民眾提供

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