影／汽車疑變換車道不當 新北女騎士遭輾受困車底命危

新北市泰山區新北大道七段，今天晚上6時許發生嚴重車禍，1輛轎車切換車道時，疑似未注意右側後方車輛，導致1輛機車閃避不及撞上，29歲林姓女騎士跌倒被轎車輾過卡在車底，雖熱心民眾用千斤頂將騎士救出，但送醫途中已無生命跡象，幸好急救後恢復呼吸、心跳。

據了解，57歲李姓駕駛開車沿新北大道往新莊方向行駛，準備從中間車道向右切換至外側車道時，導致沿著外側車道直行的機車，來不及減速撞上，女騎士不幸摔往轎車行進方向，不但被輾壓還卡在車底，目擊民眾連忙打119求助。

恰巧附近就有汽修廠，熱心店家趕緊利用千斤頂將轎車頂起，協助趕抵的消防隊員救出林女，但是已無呼吸、心跳，傷勢相當嚴重，救護車連忙將她送往輔大醫院搶救。林女頭部多處外傷、右手骨折，所幸急救後恢復生命徵象。