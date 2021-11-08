聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／汽車疑變換車道不當 新北女騎士遭輾受困車底命危
新北市泰山區新北大道七段，今天晚上6時許發生嚴重車禍，1輛轎車切換車道時，疑似未注意右側後方車輛，導致1輛機車閃避不及撞上，29歲林姓女騎士跌倒被轎車輾過卡在車底，雖熱心民眾用千斤頂將騎士救出，但送醫途中已無生命跡象，幸好急救後恢復呼吸、心跳。
據了解，57歲李姓駕駛開車沿新北大道往新莊方向行駛，準備從中間車道向右切換至外側車道時，導致沿著外側車道直行的機車，來不及減速撞上，女騎士不幸摔往轎車行進方向，不但被輾壓還卡在車底，目擊民眾連忙打119求助。
恰巧附近就有汽修廠，熱心店家趕緊利用千斤頂將轎車頂起，協助趕抵的消防隊員救出林女，但是已無呼吸、心跳，傷勢相當嚴重，救護車連忙將她送往輔大醫院搶救。林女頭部多處外傷、右手骨折，所幸急救後恢復生命徵象。
李姓汽車駕駛並未飲酒，初步研判肇事原因是轎車變換車道時，未注意右側來車釀成事故，但機車行進速度也很快，相關細節還需要進一步鑑識調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言