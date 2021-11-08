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曾和房東說「打完疫苗身體不適」 桃園42歲男陳屍家中

男深夜徘徊台中火鍋店 警一查：你怎來這？

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

洪姓男子(45歲)日前深夜在台中中區一家火鍋店外獨自徘徊，巡邏員警察覺可疑便上前盤查，發覺洪男原住在新北市，已經被通報為失蹤人口，警方隨即將洪男帶回所內，他透過電話與母親聯繫說到：「媽，我沒帶手機出門啦！等等就回家了。」

台中第一警分局繼中所警員林政林正傑、葉少東3日凌晨0時許，在綠川西街附近執行巡邏勤務，發現洪姓男子獨自一人在已打烊的火鍋店前徘徊，警員以為洪男想要進店裡用餐，便上前提醒男子火鍋店已打烊，並請男子提供證件確認身分。

警方一查才發現，洪姓男子家住新北市，已被通報為失蹤人口，便詢問洪男為何來這裡，他只簡單回答「來走一走」，警員見他疑似心情不好，便請他回到派出所內休息，在稍經安撫後，他才向警方解釋，自己上個月與家人意見不合吵架，憤而離家出走兩個多禮拜，也未曾與家人聯繫。警方了解後，隨即撥打電話，讓洪男與家人聯繫報平安，他向自己母親說，「媽，我沒帶手機出門啦，我等等就回家了，別擔心。」在警方協助下，洪男終於結束與家人長達兩周的冷戰，平安回家。

台中市警一分局長張啟祥呼籲民眾，平時多留意、關心身邊人事物，在發現家人有負面情緒時，予以關懷協助或撥打1995生命專線諮詢，如若無法聯繫到家人時，如有需要可向當地派出所尋求協助，提供其日常生活照片、描述家人特徵或可能去向及交通工具等資訊，便可加速警方幫忙家人返家。

台中警方日前在中區一家火鍋店前發現新北洪男，他向警方表示，自己因與家人發生爭執，憤而離家長達兩個禮拜，在警方協助下才與家人重新團圓，平安返家。圖／民眾提供
台中警方日前在中區一家火鍋店前發現新北洪男，他向警方表示，自己因與家人發生爭執，憤而離家長達兩個禮拜，在警方協助下才與家人重新團圓，平安返家。圖／民眾提供

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