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桃園檢察長王俊力傳將接掌調查局 本人親回：是媒體派任

影／3輛機車製造噪音嗆警局 火速圍捕開出12張罰單

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區日前有6人分乘3輛機車，在泰山分駐所附近囂張飆速還沿路鳴按喇叭，附近居民怒不可遏，連警方在所內都能聽到噪音，立刻調派線上警網發動攔截圍捕全部逮回，結果全都是無照駕駛，共開12張違規罰單，並扣車不准再騎。

路口監視器顯示是4日晚間9時59分，3輛機車共6人自泰山區明志路右轉泰林路，不但無故鳴按喇叭，其中1輛還刻意騎至道路中線，近距離舉起手臂對著林口警分局泰山分駐所叫囂。

所內員警聽見噪音，隨即調派線上警網攔截，火速在泰山區半山雅路攔下這3輛機車，結果6人全部沒戴安全帽，騎車的18歲葉姓、張姓與20歲賴姓男子都沒有駕照，被載3人全部未成年。

警方當場扣車移置保管不准再騎，6人統統帶回分駐所，按照沿路監視器拍到的違規行為，包括未戴安全帽、逆向行駛、無照駕駛、未依規定鳴放喇叭等行為共開出12張罰單，17歲黃姓、陳姓、葉姓少年通知家長領回，扣下的機車等待有駕照的親屬到場才發還。

林口警分局泰山分駐所副所長楊世雄說，無論是改裝排氣管或是無故鳴放喇叭，凡造成社區滋擾、妨害安寧，警方必定火速攔查，除依噪音管制法通報環保局複查，若有改裝車體或交通違規則依道路交通管理處罰條例當場告發，絕不輕饒。

警方一共開出12張罰單。記者林昭彰／翻攝
警方一共開出12張罰單。記者林昭彰／翻攝
3輛機車在泰山分駐所附近囂張飆速還沿路鳴按喇叭。記者林昭彰／翻攝
3輛機車在泰山分駐所附近囂張飆速還沿路鳴按喇叭。記者林昭彰／翻攝
其中1輛機車乘客對著泰山分駐所叫囂。記者林昭彰／翻攝
其中1輛機車乘客對著泰山分駐所叫囂。記者林昭彰／翻攝
警方迅速攔下3車6人，喝令趴下受檢。記者林昭彰／翻攝
警方迅速攔下3車6人，喝令趴下受檢。記者林昭彰／翻攝

噪音 駕照

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