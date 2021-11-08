國道多起車禍 疑未注意車前狀況肇事或追撞

國道1號今天發生多起車禍，包括北向300.1公里、336.3公里、343.9公里及南向337.7公里，多為疑未注意車前狀況肇事或追撞，造成4人受傷，所幸均意識清醒、無生命危險。

國道公路警察局第四公路警察大隊今天發布訊息指出，今天上午8時24分，國道1號北向300.1公里、下營系統交流道路段處，1輛自小客車疑未注意車前狀況碰撞前方進行內側移動式施工車，另2部自小客車閃避不及輕微擦撞。

國道警方表示，4輛駕駛酒測值均為零，肇事車駕駛意識清楚，無明顯外傷，自稱胸悶，送永康奇美醫院。

另國道1號北向336.3公里上午11時40分許，1輛聯結車行駛外線車道疑似閃避掉落物，擦撞行駛中線車道載運水泥包的另輛聯結車，導致水泥包掉滿地。國道警方表示，該起事故無人受傷，2名駕駛酒測值均為零，車道已清掃。

中午12時33分許，國道1號北向343.9公里發生拖板車、貨車等3輛車追撞，車輛一度占用內側及外側車道，國道公路警察局第五公路警察大隊表示，車禍共造成4人受傷，但意識均清醒、無生命危險，詳細肇事原因尚待查明。

下午2時24分許，國道1號南向337.7公里、仁德服務區至路竹路段，1輛車行駛內線車道疑似未注意車前狀態，導致失控擦撞內側護欄，該起事故無人受傷，駕駛酒測值為零。

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，未注意車前狀態為國道10大肇事因素第2位，國道轄線今年1至9月因未注意車前狀態肇事共4778件。呼籲用路人開車務必注意前方動態並保持安全距離，也勿疲勞駕駛，以免疏忽或分心。