快訊

桃園檢察長王俊力傳將接掌調查局 本人親回：是媒體派任

國道多起車禍 疑未注意車前狀況肇事或追撞

中央社 / 高雄8日電

國道1號今天發生多起車禍，包括北向300.1公里、336.3公里、343.9公里及南向337.7公里，多為疑未注意車前狀況肇事或追撞，造成4人受傷，所幸均意識清醒、無生命危險。

國道公路警察局第四公路警察大隊今天發布訊息指出，今天上午8時24分，國道1號北向300.1公里、下營系統交流道路段處，1輛自小客車疑未注意車前狀況碰撞前方進行內側移動式施工車，另2部自小客車閃避不及輕微擦撞。

國道警方表示，4輛駕駛酒測值均為零，肇事車駕駛意識清楚，無明顯外傷，自稱胸悶，送永康奇美醫院。

另國道1號北向336.3公里上午11時40分許，1輛聯結車行駛外線車道疑似閃避掉落物，擦撞行駛中線車道載運水泥包的另輛聯結車，導致水泥包掉滿地。國道警方表示，該起事故無人受傷，2名駕駛酒測值均為零，車道已清掃。

中午12時33分許，國道1號北向343.9公里發生拖板車、貨車等3輛車追撞，車輛一度占用內側及外側車道，國道公路警察局第五公路警察大隊表示，車禍共造成4人受傷，但意識均清醒、無生命危險，詳細肇事原因尚待查明。

下午2時24分許，國道1號南向337.7公里、仁德服務區至路竹路段，1輛車行駛內線車道疑似未注意車前狀態，導致失控擦撞內側護欄，該起事故無人受傷，駕駛酒測值為零。

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，未注意車前狀態為國道10大肇事因素第2位，國道轄線今年1至9月因未注意車前狀態肇事共4778件。呼籲用路人開車務必注意前方動態並保持安全距離，也勿疲勞駕駛，以免疏忽或分心。

國道 警察 車道

延伸閱讀

聯結車疑閃避落物擦撞水泥車 水泥包掉滿國道

又是未注意前方 國一台南下營轎車撞施工車4車損一傷

助煞防撞機制？ 避免仰德大道車速過快 北市3招防追撞

大陸東北暴雪 瀋陽10起連環追撞涉130多輛車

相關新聞

影／駕駛國道上見空拍機驚呼 下一秒墜毀險砸車

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段驚險影片，有民眾行駛國道途中，眼前突然閃過一物，只聽見影片上車主...

影／酒駕砂石車自撞山壁再撞對向2車 車斷頭衝出護攔

蘇花公路東澳路段114.9公里今天接近中午發生3輛砂石車對撞車禍，肇事的沈男開車先自撞山壁，再撞到對向兩輛砂石車，車頭衝...

影／3輛機車製造噪音嗆警局 火速圍捕開出12張罰單

新北市泰山區日前有6人分乘3輛機車，在泰山分駐所附近囂張飆速還沿路鳴按喇叭，附近居民怒不可遏，連警方在所內都能聽到噪音，...

桃園男陳屍家中 曾和房東說施打疫苗身體不適

桃園1名42歲的邱姓男子本月5日陳屍在租屋處，55歲的何姓房東5日要去邱男租屋處收租時，發現邱男電話不通，突想起1日時邱...

聯結車疑閃避落物擦撞水泥車 水泥包掉滿國道

一輛聯結車今天上午行經國道一號336.3公里路竹路段時，疑為閃避掉落物，擦撞中線車道另輛滿載水泥的聯結車，導致水泥包掉滿...

扯！討債逼出面竟謊報對方要自殺 被揭穿送辦

新北市中和區一間通訊行老闆與顧客有債務糾紛，催討不成懷恨在心，日前竟異想天開，打119報案稱「有人怪怪的要自殺」，警、消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。