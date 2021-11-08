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桃園男陳屍家中 曾和房東說施打疫苗身體不適
桃園1名42歲的邱姓男子本月5日陳屍在租屋處，55歲的何姓房東5日要去邱男租屋處收租時，發現邱男電話不通，突想起1日時邱男曾提及打新冠肺炎疫苗身體不適，因此立刻打開房門，卻發現邱男躺在床上失去呼吸心跳；邱男家屬懷疑死因是否跟施打疫苗有關，桃園地檢署已排定下周一解剖遺體。
何男1日時曾跟邱男相遇，當時看到邱男精神不佳，疑身體不適，邱男回應上月26日時有施打BNT疫苗，猜測可能是打疫苗使他身體疲憊；何男本月5日下午4時至邱男租屋處收租時，發現邱男手機無法接通，突然想到邱男曾說過身體不適，因此立刻拿出鑰匙打開房門，入眼的就是邱男躺在床上，且顯已無生命跡象。
何男立刻報警，警方到場後發現邱男面部朝上、四肢僵硬，現場並未發現遺書及遭侵入破壞或有打鬥痕跡，邱男並未送醫。
據了解，邱男上月26日有施打BNT疫苗，家屬不排除死因和疫苗有關，檢方已排定下周一要解剖遺體，確切死因仍有待釐清。
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