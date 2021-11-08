快訊

桃園檢察長王俊力傳將接掌調查局 本人親回：是媒體派任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扯！討債逼出面竟謊報對方要自殺 被揭穿送辦

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區一間通訊行老闆與顧客有債務糾紛，催討不成懷恨在心，日前竟異想天開，打119報案稱「有人怪怪的要自殺」，警、消緊急到場敲門確認，結果發現屋主正在午睡、安然無恙。警方詢問後才知道根本被騙了、有人亂報案，當場傻眼，告知他已違反社維法第85條「故意向該公務員謊報災害者」後帶回派出所偵辦，最高可處1萬2000元罰鍰。

據了解，32歲吳姓男子是中和區在地通訊業者，黃姓民眾找他辦手機合約，不料手機門號都辦好了，對方卻欠錢未還、又不出面，他不知如何是好，心中異想天開，想用「假報案」逼迫黃男出來面對。

吳男翻出黃男個資，上月26日中午在他門口樓下打119謊報「有人怪怪的要自殺」，警、消獲報緊急趕抵，敲門呼喊「黃先生你在嗎？」，不久後黃男開門，見到警消後一臉問號，直說我沒有要自殺啊。

員警確認是烏龍一場，立刻詢問黃男「怎麼一回事」，他才知道事情鬧大了，心虛配合警方偵辦；警詢後將他依違反社維法第85條第三款，函請新北地方法院板橋簡易庭裁定，將面臨拘留或最高1萬2000元的罰鍰。

警方呼籲，若民眾有債務糾紛，應依民事訴訟管道向民事法院提出，切勿向警方謊報他人自殺情事。

新北市警方日前接獲民眾稱「有人要自殺」，趕抵後發現是假報案，詢後依違反社維法將他送辦。記者翁至成／翻攝
新北市警方日前接獲民眾稱「有人要自殺」，趕抵後發現是假報案，詢後依違反社維法將他送辦。記者翁至成／翻攝

債務 民事訴訟

延伸閱讀

男子攜帶BB玩具槍像真槍 社秩法判罰6千

他在派出所內想打警察 社維法裁罰2000元

騎車無照闖紅燈遭警攔 女謊報姊姓名後自首換緩刑

男2度闖紅燈遭警察攔查 冒簽他人遭起訴

相關新聞

影／駕駛國道上見空拍機驚呼 下一秒墜毀險砸車

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段驚險影片，有民眾行駛國道途中，眼前突然閃過一物，只聽見影片上車主...

影／酒駕砂石車自撞山壁再撞對向2車 車斷頭衝出護攔

蘇花公路東澳路段114.9公里今天接近中午發生3輛砂石車對撞車禍，肇事的沈男開車先自撞山壁，再撞到對向兩輛砂石車，車頭衝...

影／3輛機車製造噪音嗆警局 火速圍捕開出12張罰單

新北市泰山區日前有6人分乘3輛機車，在泰山分駐所附近囂張飆速還沿路鳴按喇叭，附近居民怒不可遏，連警方在所內都能聽到噪音，...

桃園男陳屍家中 曾和房東說施打疫苗身體不適

桃園1名42歲的邱姓男子本月5日陳屍在租屋處，55歲的何姓房東5日要去邱男租屋處收租時，發現邱男電話不通，突想起1日時邱...

聯結車疑閃避落物擦撞水泥車 水泥包掉滿國道

一輛聯結車今天上午行經國道一號336.3公里路竹路段時，疑為閃避掉落物，擦撞中線車道另輛滿載水泥的聯結車，導致水泥包掉滿...

扯！討債逼出面竟謊報對方要自殺 被揭穿送辦

新北市中和區一間通訊行老闆與顧客有債務糾紛，催討不成懷恨在心，日前竟異想天開，打119報案稱「有人怪怪的要自殺」，警、消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。