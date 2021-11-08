扯！討債逼出面竟謊報對方要自殺 被揭穿送辦

新北市中和區一間通訊行老闆與顧客有債務糾紛，催討不成懷恨在心，日前竟異想天開，打119報案稱「有人怪怪的要自殺」，警、消緊急到場敲門確認，結果發現屋主正在午睡、安然無恙。警方詢問後才知道根本被騙了、有人亂報案，當場傻眼，告知他已違反社維法第85條「故意向該公務員謊報災害者」後帶回派出所偵辦，最高可處1萬2000元罰鍰。

據了解，32歲吳姓男子是中和區在地通訊業者，黃姓民眾找他辦手機合約，不料手機門號都辦好了，對方卻欠錢未還、又不出面，他不知如何是好，心中異想天開，想用「假報案」逼迫黃男出來面對。

吳男翻出黃男個資，上月26日中午在他門口樓下打119謊報「有人怪怪的要自殺」，警、消獲報緊急趕抵，敲門呼喊「黃先生你在嗎？」，不久後黃男開門，見到警消後一臉問號，直說我沒有要自殺啊。

員警確認是烏龍一場，立刻詢問黃男「怎麼一回事」，他才知道事情鬧大了，心虛配合警方偵辦；警詢後將他依違反社維法第85條第三款，函請新北地方法院板橋簡易庭裁定，將面臨拘留或最高1萬2000元的罰鍰。