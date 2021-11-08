台南市某鐵工廠晚上變天九牌賭場 南警查獲法辦
台南市安南區一家工廠，白天經營鐵工業，晚上卻搖身一變成為賭場，警方今天凌晨2點多，在安南區安中路4段鐵工廠內查獲24名男女以天九牌聚賭，警訊後分別依賭博罪嫌、社會秩序維護法移送法辦。
這家鐵工 廠還裝設監視器監控戶外動靜，但因出入份子複雜，引起台南市警三分局員警注意，經多日蒐證後研判鐵工廠在晚間化身職業賭場，員警今天清晨見時機成熟，趁機進入鐵工廠查緝。
「不要跑！」賭場內的賭客見狀，有的人企圖從後門逃竄，但警方早已在後門派員埋伏，當後門一開，個個都被員警控制，清點現場共有莊家王姓男子、屋主陳男與賭客共24人，賭場以天九牌作為賭具，查扣抽頭金、賭資近2萬2000元及監視錄影設備1批。
警方將莊家兼賭場負責人王男及屋主陳男依賭博罪嫌移送法辦，其他賭客則依社會秩序維護法裁處；對於該鐵皮屋工廠有無違規使用部分，也報請市府權責單位認定拆除處罰。
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