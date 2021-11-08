玩弄病患情感被PO網 精神科男醫違反醫師法被函送

去年11月，自稱是20多歲的女子，在PTT發文指控新北市板橋區一間大型醫院精神科男性醫師趁她求診時心神耗弱趁虛而入、甚至發展成性關係。新北地檢署偵結此案，認為該名陳姓男醫師明知自己並無與提告女子交往可能，仍因私慾與對方發展為持續性關係，明顯違反醫師法，將函送醫師公會辦理；另利用權勢性交罪嫌，因未有證據顯示陳姓醫師利用醫療權勢，予以不起訴處分。

提告女子指稱，她自2018年11月開始，因受於陳姓醫師使用醫療權勢迫害不敢反抗，而與其發生性關係，地點從醫院鄰近公園、運動場，到醫院的精神科諮商室都有，自2019年10月止共有14次。

陳姓醫師則喊冤，坦承自己確實曾在女子提到的地點等處與她發生性關係，但辯稱當時是對女子有好感，才會和她索取Line帳號，並進而約會、交往，並無假借進行心理諮商名義邀請女子。

檢方調閱兩人通聯紀錄，發現陳姓醫師自2017年11月起幫提告女子看診，並利用職務之便與她加LINE、開始私下聯繫，她因此將陳姓醫師視為心靈寄託，兩人甚至發展為持續性關係，雖雙方有講明是為性不為愛，但女子對陳姓醫師用情至深，更試圖為兩人關係尋求圓滿，陳姓醫師卻置之不理，使女子備受打擊。