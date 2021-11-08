快訊

打假卡被抓包！群創炒了年資20年副理 百萬年薪飛了

出席COP26被要求用英文回答 中國氣候特使：不如你用中文提問！

玩弄病患情感被PO網 精神科男醫違反醫師法被函送

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

去年11月，自稱是20多歲的女子，在PTT發文指控新北市板橋區一間大型醫院精神科男性醫師趁她求診時心神耗弱趁虛而入、甚至發展成性關係。新北地檢署偵結此案，認為該名陳姓男醫師明知自己並無與提告女子交往可能，仍因私慾與對方發展為持續性關係，明顯違反醫師法，將函送醫師公會辦理；另利用權勢性交罪嫌，因未有證據顯示陳姓醫師利用醫療權勢，予以不起訴處分。

提告女子指稱，她自2018年11月開始，因受於陳姓醫師使用醫療權勢迫害不敢反抗，而與其發生性關係，地點從醫院鄰近公園、運動場，到醫院的精神科諮商室都有，自2019年10月止共有14次。

陳姓醫師則喊冤，坦承自己確實曾在女子提到的地點等處與她發生性關係，但辯稱當時是對女子有好感，才會和她索取Line帳號，並進而約會、交往，並無假借進行心理諮商名義邀請女子。

檢方調閱兩人通聯紀錄，發現陳姓醫師自2017年11月起幫提告女子看診，並利用職務之便與她加LINE、開始私下聯繫，她因此將陳姓醫師視為心靈寄託，兩人甚至發展為持續性關係，雖雙方有講明是為性不為愛，但女子對陳姓醫師用情至深，更試圖為兩人關係尋求圓滿，陳姓醫師卻置之不理，使女子備受打擊。

檢方認為，陳姓醫師輕率逾越醫病關係，為美色利用醫師業務機會選擇與提告女子私下聯繫，已經不恰當，在女子將其視為心靈寄託時，明知自己與女子並無正常交往發展可能，更知道女子對自己用情至深，卻仍因私慾將雙方關係發展成持續性關係，所為明顯已達醫師法，將另函送醫師公會依法審酌辦理；另利用權勢性交罪嫌，檢方發現提告女子為自願前往，亦未有證據顯示陳姓醫師利用醫療權勢，予以不起訴處分。

陳姓醫師因輕率逾越醫病關係，雖妨害性自主部分獲不起訴處分，但仍需接受醫師公會審酌懲戒。圖／聯合報系資料照
陳姓醫師因輕率逾越醫病關係，雖妨害性自主部分獲不起訴處分，但仍需接受醫師公會審酌懲戒。圖／聯合報系資料照

醫師

延伸閱讀

男網約14歲少女上賓館 完事後還餵避孕藥

女兒兌6張發票發現買的是保險套 這下老爸慘了！

挖眼案犯嫌今出院 解送過程態度囂張喊尿急又比中指

中醫界大老施純全今晨於宿舍猝死 享壽60歲

相關新聞

影／駕駛國道上見空拍機驚呼 下一秒墜毀險砸車

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段驚險影片，有民眾行駛國道途中，眼前突然閃過一物，只聽見影片上車主...

影／酒駕砂石車自撞山壁再撞對向2車 車斷頭衝出護攔

蘇花公路東澳路段114.9公里今天接近中午發生3輛砂石車對撞車禍，肇事的沈男開車先自撞山壁，再撞到對向兩輛砂石車，車頭衝...

玩弄病患情感被PO網 精神科男醫違反醫師法被函送

去年11月，自稱是20多歲的女子，在PTT發文指控新北市板橋區一間大型醫院精神科男性醫師趁她求診時心神耗弱趁虛而入、甚至...

影／遭砂石車撞擊！休旅車駕駛受困車內 車體扭曲卡安全島

屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞；撞擊當下，休旅車...

他路邊放火人心惶惶 花縣府盼監控精障患者按時服藥

屏東今年9月發生精神障礙者攻擊女店員事件，花蓮光復鄉也有一名40歲無業男子日前無故在路邊燒金紙，並看著火光發呆，居民感到...

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

國道一號北上343.9公里高科路段，今午12點多發生連環車禍，拖板車、小貨車，大貨車、拖板車三車追撞，零件散落車道，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。