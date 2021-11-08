影／遭砂石車撞擊！休旅車駕駛受困車內 車體扭曲卡安全島

屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞；撞擊當下，休旅車噴向安全島，二度碰撞燈桿車體扭曲變形，造成吳女頭部外傷意識清楚受困車內，經消防用器材破壞車體，將她救出並送往醫治療，目前酒測值待驗，詳細事故原因仍待釐清。

這起車禍發生於今天下午2時12分許，吳女駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭潘男駕駛的砂石車側撞；休旅車因撞擊慣性旋轉一圈後，二度碰撞道路中央的安全島，車體導致被撞擊的那一側扭曲變形，車內安全氣囊全都爆開。