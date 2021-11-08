聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／遭砂石車撞擊！休旅車駕駛受困車內 車體扭曲卡安全島
屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞；撞擊當下，休旅車噴向安全島，二度碰撞燈桿車體扭曲變形，造成吳女頭部外傷意識清楚受困車內，經消防用器材破壞車體，將她救出並送往醫治療，目前酒測值待驗，詳細事故原因仍待釐清。
這起車禍發生於今天下午2時12分許，吳女駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭潘男駕駛的砂石車側撞；休旅車因撞擊慣性旋轉一圈後，二度碰撞道路中央的安全島，車體導致被撞擊的那一側扭曲變形，車內安全氣囊全都爆開。
受撞擊影響，吳女受困車內，頭部外傷，意識清楚，消防獲報後，利用器材破壞車體，將她救出，隨即送醫救治，酒測值待抽血檢驗；潘男酒測值為零，詳細事故原因，仍待警方釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言