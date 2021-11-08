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影／遭砂石車撞擊！休旅車駕駛受困車內 車體扭曲卡安全島

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞；撞擊當下，休旅車噴向安全島，二度碰撞燈桿車體扭曲變形，造成吳女頭部外傷意識清楚受困車內，經消防用器材破壞車體，將她救出並送往醫治療，目前酒測值待驗，詳細事故原因仍待釐清。

這起車禍發生於今天下午2時12分許，吳女駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭潘男駕駛的砂石車側撞；休旅車因撞擊慣性旋轉一圈後，二度碰撞道路中央的安全島，車體導致被撞擊的那一側扭曲變形，車內安全氣囊全都爆開。

受撞擊影響，吳女受困車內，頭部外傷，意識清楚，消防獲報後，利用器材破壞車體，將她救出，隨即送醫救治，酒測值待抽血檢驗；潘男酒測值為零，詳細事故原因，仍待警方釐清。

屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞，當下受困車內。 記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞，當下受困車內。 記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞，車體卡在安全島上。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞，車體卡在安全島上。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞，車體卡在安全島上。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞，車體卡在安全島上。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞，車體卡在安全島上。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州56歲吳姓女子今天下午駕駛黑色休旅車行經四維路、台一線路口時，遭31歲潘姓男子駕駛的砂石車側撞，車體卡在安全島上。記者陳弘逸／翻攝

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