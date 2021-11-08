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他路邊放火人心惶惶 花縣府盼監控精障患者按時服藥

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

屏東今年9月發生精神障礙者攻擊女店員事件，花蓮光復鄉也有一名40歲無業男子日前無故在路邊燒金紙，並看著火光發呆，居民感到人心惶惶，深怕他攻擊人或縱火，但醫院以沒有病房為由拒收。花蓮縣衛生局表示，正在了解狀況，研擬向中央爭取比照肺結核模式，能派員監控精障患者按時吃藥，避免病情發作。

男子的弟弟在網路貼文抱怨，哥哥四處放火，還有出現攻擊破壞的動作，居民報案後被扭送警局，送到醫院後，醫師卻診斷他正常，不通報也不轉介其他醫療院所，於是又將哥哥送回家，類似情況一再發生相當崩潰。

警方透露，接獲民眾報案後，將男子五花大綁制伏後，送到醫院打1針鎮定劑，病房數卻不夠，又放回家，因沒有危及民眾人身安全，警察也感到無能為力。經了解，該男常出入2間精神病院，1間醫院都住滿2個月。燒金紙的行為是第一次發生，還有吵鬧的行為，是地方的不定時炸彈。

花蓮縣議員張美慧今天指出，疑患有思覺失調症病患攻擊無辜民眾事件層出不窮，精神病患出院應該要有相關規畫及措施，並追蹤已出院的患者。

衛生局長朱家祥回應，花蓮縣今年列管思覺失調個案有2672人，較去年的2777人少，縣府增加訪視次數，今年訪視率有3.62％，訪視方法包括電訪、家訪共2132人次，是列管人數2672人的8成。

朱家祥說，思覺失調患者易做出脫序行為，是出院後沒有按時吃藥，規畫向中央爭取比照肺結核模式，派員監控患者服藥，只要有藥物控制住，減少病患發作。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，思覺失調患者易做出脫序行為，是出院後沒有按時吃藥，規畫向中央爭取比照肺結核模式，派員監控患者服藥，減少病患發作。記者王思慧／攝影
花蓮縣衛生局長朱家祥表示，思覺失調患者易做出脫序行為，是出院後沒有按時吃藥，規畫向中央爭取比照肺結核模式，派員監控患者服藥，減少病患發作。記者王思慧／攝影

患者 花蓮 衛生局

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