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秀泰影城疑個資外洩 假客服騙會員匯款90件
秀泰影城網路系統疑因駭客入侵致會員個資外洩，被詐騙集團用來行騙，歹徒假冒影城及銀行客服致電會員，謊稱會員系統設定錯誤，以解除設定為由指示操作ATM或網路銀行匯款，警方已受理90件報案或諮詢。
台北市40歲林姓男子本月在家接到詐騙電話，對方自稱秀泰影城客服，稱設定錯誤，誤訂20張電影票，將從會員帳號設定的信用卡扣款；他依指示操作ATM、網路銀行「取消訂單」，短短8小時轉帳20餘筆共114萬元，發現帳戶款項減少才驚覺受騙。
165反詐騙專線統計，上月至昨天已接獲90件相關電話，研判該影城網路系統被駭客入侵。警方發現，歹徒謊稱誤設高級會員、自動儲值或誤刷信用卡、訂成團體票，要求在ATM、網路銀行輸入「密碼」、「代碼」以解除設定，其實是匯款到詐團的人頭帳戶。
刑事局說，業者應加強網路安全防護，在官方網站、訂票系統提醒民眾防詐，民眾接到這類電話應掛斷，撥打客服或165查證。
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