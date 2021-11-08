獨攀能高縱走失聯 登山客失蹤近月今尋獲遺體

宜蘭縣楊姓男子上月9日到南投仁愛鄉獨攀能高縱走，預計11日下山卻遲未返家，家屬通報警消搜救，祭出30萬元獎金協尋未果，而失蹤近1個月，今尋獲，但已不幸罹難，其陳屍地點在偏離路線的一處溪谷水潭，由家屬自行雇員運回。

據了解，楊男利用雙十連假排定3天攀登行程，9日從仁愛廬山溫泉後方的再生山入山，銜接攀能高山、安東軍山，經奧萬大溪、森林遊樂區，預計11日抵馬赫坡下山，未料卻失聯，12日通報警消搜救，同日在馬赫坡登山口發現其轎車。

警消雖立刻調派人力上山搜救，但因當時圓規颱風擾台，山區天候不佳，且楊為1人入山，極可能偏離原定路線，失蹤位置不明，救援難度高；家屬也為此在14日祭出30萬元懸賞獎金，盼各大登山社團山友協尋，但仍未尋獲，失蹤至今。

南投縣消局表示，12日獲報該登山失聯案後，當地第二大隊及仁愛分隊及上山搜救，過程中調閱楊的手機訊號定位、詢問路經山友等，但都沒發現相關跡證，雖將搜救規定的7天延長至12天仍未果，迫於規定只能收隊，交由家屬處理。

而今年9月尋獲單攻白姑大山迷途身亡者、熱愛山林的登山好手「跑山獸」Petr Novotny近1個月來陸續入山搜索，今天在偏離能高路線、海拔約1600公尺的一處溪谷水潭巨石旁發現一具男性遺體，懷疑是失蹤的楊男，通報家屬及警消。