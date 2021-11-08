25年的警察鼻 苗栗竹南副分局長跟車查獲亂倒廢棄物

苗栗縣警局竹南分局副分局長張中日前督勤途中，發現後龍鎮龍坑里台1線路旁小貨車載滿廢棄物可疑，他警覺跟車當場查獲亂倒，通知派出所員警，及縣府環保局人員到場，要求立即清除，開出違反廢棄物清理法罰單。

張中從警25年，10月30日督勤途經台1線後龍鎮龍坑里路段，依經驗直覺一輛停在路旁的小貨車滿載廢棄物可疑，他停車尾隨小貨車到偏僻小路，發現小貨車下來吳姓男子等3人，將廢棄物丟棄在路旁，張中一邊通報，一邊當場喝止。

派出所員警及環保局人員到場，蒐證吳男等3人丟置是建築廢棄物，吳男雖指稱取得地主同意，但環保局認定亂倒已造成汙染，警方依廢棄物清理法處理，可處1200元到6000元罰鍰，並要求立即清除。