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25年的警察鼻 苗栗竹南副分局長跟車查獲亂倒廢棄物

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警局竹南分局副分局長張中日前督勤途中，發現後龍鎮龍坑里台1線路旁小貨車載滿廢棄物可疑，他警覺跟車當場查獲亂倒，通知派出所員警，及縣府環保局人員到場，要求立即清除，開出違反廢棄物清理法罰單。

張中從警25年，10月30日督勤途經台1線後龍鎮龍坑里路段，依經驗直覺一輛停在路旁的小貨車滿載廢棄物可疑，他停車尾隨小貨車到偏僻小路，發現小貨車下來吳姓男子等3人，將廢棄物丟棄在路旁，張中一邊通報，一邊當場喝止。

派出所員警及環保局人員到場，蒐證吳男等3人丟置是建築廢棄物，吳男雖指稱取得地主同意，但環保局認定亂倒已造成汙染，警方依廢棄物清理法處理，可處1200元到6000元罰鍰，並要求立即清除。

竹南分局指出，任意傾倒廢棄物處所多在偏僻處所，察覺不易，這次有賴張中的經驗，即時查獲違法棄置廢棄物案，吳男等3人接受應有的懲罰，警方呼籲民眾務必依法處理廢棄物，若發現不法，向警方檢舉，共同維護環境。

苗栗縣警局竹南分局副分局長張中根據經驗，日前跟車當場查獲亂倒廢棄物。記者范榮達／翻攝
苗栗縣警局竹南分局副分局長張中根據經驗，日前跟車當場查獲亂倒廢棄物。記者范榮達／翻攝

廢棄物 建築 苗栗縣

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