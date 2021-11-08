花蓮高中生抽電子煙5年間暴增3倍 縣府研擬自治條例

電子煙雖然沒有煙臭味，卻對健康有危害，有高中生抽電子煙躲教官、家長檢查，短短5年已暴增3倍，花蓮縣議員提出需要訂定相關自治條例。花蓮縣衛生局表示，會在最短時間內，邀請議員、學者及大眾共同討論，逐條將電子煙的條例修訂後，盡快送到議會審查。

今天花蓮縣議會召開第19屆第6次定期大會，多位縣議員指出，全台已有8個縣市制訂電子煙相關條例防治，衛生局應該也要訂出自治條例管理。

衛生局長朱家祥表示，電子煙對於國高中生危害很嚴重，在2014年花蓮高中生抽電子煙有3.1％，2019年增加到10.1％，竟增加3倍之多，國中生也從2.6％增加到4%，衛生局會利用各種管道宣導，讓大眾知道電子菸不是戒菸的方法，反而容易有不良的後果。

朱家祥說，最近台北市也通過自治條例，花蓮的電子煙相關草案，根據國健署的資料加上其他縣市條例內容調整後，將邀請各界召開公聽會收集意見，研擬盡快在本會期送到議會審查。

衛生局指出，電子煙產品種類多樣，名稱要用「新興菸品」或是「電子煙及加熱煙具」，以及條例內容每個縣市也不盡相同，該如何管理，需要邀請民意代表、學者討論，讓條例制定明確。

花蓮電子煙裁罰及送驗，今年至9月僅4件，件數會這麼少的原因，衛生局說，現在業者會用分拆組裝方式販售電子煙，例如A業者進口加熱器、B業者進口外殼、C業者進口煙油，再賣給商家購買組裝，款式多樣難以查緝，盼未來自治條例通過能加以管理，勿讓青少年受到電子煙的危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康