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貨車竄苗栗山區可疑 副分局長巡轄區逮環保蟑螂

中央社 / 苗栗縣8日電

苗栗縣竹南警分局副分局長張中督導巡視轄區時，發現1輛滿載廢棄物的貨車突往偏僻山區行駛，研判有異尾隨在後，順利逮捕3名男子涉違法丟棄建築事業廢棄，經通報依法裁罰。

竹南警分局今天發布新聞稿指出，張中日前開車行經後龍鎮台1線準備前往轄區派出所途中，看到1輛載運大量廢棄物的貨車停在路旁，正準備上前詢問時，對方突然啟動車輛，往後龍鎮龍坑里偏僻山區行駛。

警方表示，張中依從警多年經驗，研判此車可疑，不動聲色尾隨在後，同時通知派出所員警前往支援，果不其然，貨車一停到人煙稀少的產業道路，3名男子立刻下車，拿起車上廢棄物直接丟到路旁草叢中。

警方指出，張中見狀上前出示身分，詢問對方「在丟甚麼？」對方竟理直氣壯稱此處為私人土地，準備回填；隨後苗栗縣政府環保局人員也獲報到場稽查，確定丟棄麻布袋內裝的都是木板、磚塊等建築廢棄物。

警方表示，3名男子隨意棄置行為，已違反廢棄物清理法第27條規定，要求立即清除並進行裁罰，地主因不知情未做處置。

警方提醒，不肖人士任意傾倒廢棄物多在偏僻處所，察覺不易，除警方積極巡查外，呼籲民眾若發現可疑人車，主動通報，共同維護生活環境。

廢棄物 建築 苗栗縣

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