中警增添「變形金剛燈」建立起護警第一防線

台74線(中彰快速道路)連接著國道三號，貫穿台中南屯區，是台中重要的交通聯外道路之一，平日上下班時車流量大，加上車速快，人遇到危險的反應時間短，若後方車未注意到前方有狀況，容易閃避不及追撞，造成二次交通事故發生；考量警員執行類似勤務時的生命安全，有熱心民間單位日前斥資15萬元，特別捐贈了「交通事故處理警示燈」及「AI聯防哨兵」於第四警分局。

第四警分局表示，該警示燈具有「警示功能」、「引導功能（左右箭頭指示）」及「AI聯防哨兵」；此設備升起的警示燈具組較高，能更有效提升後方駕駛人注意前方狀況，引導駕駛人改道行駛，快速紓緩車流阻塞，「AI聯防哨兵」是無線分離式設備，可安裝在警車後方，當後方車輛疑似有追撞可能，遭撞倒下的感應器，就會連動其他感應器及警車發出警報聲響，拉長反應時間，確保警員及民眾的生命財產安全。

第四警分局交通組組長陳敬中表示，燈組的部分，由於可以變形的更高更明顯，讓後方駕駛人更遠就能看見前方有狀況，AI聯防哨兵系統依照規定，以台74線速限80公里，要將感應器設置在警車後方40公尺以上，若意外發生，便能提早提醒事故相關人員，對生命財產安全大大提升保護作用。

陳敬中表示，目前「交通事故處理警示燈」共有4組，第四交通分隊2組已安裝完成，需要上到台74線執勤的南屯、黎明派出所各1組，目前陸續安裝中，最快將在9日完成啟用，在「AI聯防哨兵」感應器部分，目前購入了5顆，之後會再陸續規劃增添件數，建立起護警第一防線，讓警員在外執勤時能更安心。