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助煞防撞機制？ 避免仰德大道車速過快 北市3招防追撞
台北市士林區仰德大道今早6時51分，發生4車連環撞車禍，造成5人輕重傷，涉嫌肇事的陳姓大貨車司機，疑似下山時煞車失靈導致追撞前車釀禍，北市交通局交工處表示，目前仰德大道設有測速照相機、交通號誌、視覺型標線，讓駕駛放慢行車速度，至於助煞或防撞等其他機制，待釐清這起事故後再來對症下藥。
北市警察局交通大隊表示，仰德大道事故其實不算多，但因山路坡斜緣故，一但發生車禍情況就會比較嚴重，目前沿路都設有測速照相機，避免車輛車速過快釀禍。
交工處說明，部分路段為了助煞會做減速標線，但考量仰德大道上的文化大學，學生多以騎機車為主，若設置減速標線（在地面連續畫6條線，車輛經過時會震動）或減速丘，易讓機車打滑。
交工處表示，目前仰德大道除了設置測速照相設備外，會在行車分項線及髮夾彎路段設置交通桿，避免車輛超車釀禍、每隔一段距離的路口設有交通號誌，不讓下山車輛出現「一路不停滑下山」情況。
另包含華興中學等下坡路段設置「視覺型減速標線」，行經時雖不會讓車身震動，但會讓路面看起來較窄，進而讓駕駛人減速慢行。交工處表示，後續會請交大釐清這起事故的肇事原因，再來對症下藥。
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