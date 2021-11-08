快訊

中醫自爆開立「清冠一號」竟申報健保 健保署要查

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林遛鳥俠全裸拂曉出擊疑想吸取天體之氣 撞見紅衣婦全破功

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣清純的小農村今天清晨驚見全裸遛鳥俠，一名早起的婦女撞見小巷出「裸男」，想驚叫都叫不出來馬上掉頭閃人，遛鳥俠忽然撞見婦人要閃也來不及，有些尷尬，光溜溜身子往暗處鑽，有人猜說他可能為了養生，想在未破曉之際，裸身吸取天體之氣，沒想到撞見紅衣婦全破功。

雲林縣褒忠鄉一條巷弄，今天清晨近四時許出現一名全裸的男子，全身未穿衣物也無遮掩沿著巷子走，一名紅衣婦女剛好從家裡走出，一個轉身驚見遛鳥男，這名裸男撞見婦人也驚嚇，直覺反應準備轉身逃跑，卻又閃躲不及，只能「袒裎相見」。

紅衣婦反應也很好，似有若無不當一回事掉頭走開，遛鳥男也故作鎮靜，轉身快速往暗裡鑽，短短幾秒遛鳥俠撞見紅衣婦的有趣畫面PO上網，一早引來熱議。

不過據了解，這名溜鳥男可能也住附近，有人說他可能是為了養生，天未亮起了個大清早，全裸運動準備吸取天剛拂曉的天地晨露之氣，藉以養生。但有人認為全裸養生也太扯了，不嚇死人才怪。

大街上「全裸養生」可能涉及妨害風化，警方也在網路留言表示將會清查，找出遛鳥俠說清楚。

天未亮雲林褒忠鄉出現全裸溜鳥俠。記者蔡維斌／翻攝
天未亮雲林褒忠鄉出現全裸溜鳥俠。記者蔡維斌／翻攝
天未亮雲林褒忠鄉出現全裸溜鳥俠。記者蔡維斌／翻攝
天未亮雲林褒忠鄉出現全裸溜鳥俠。記者蔡維斌／翻攝

全裸 雲林

延伸閱讀

貪涼快？雲林保守農村出現小褲褲單車騎士 驚呆路人

雲林11個月大男嬰重傷案 涉案保母5萬交保候傳

雲林11個月大男嬰重傷案 檢方晚間複訊聲押保母

雲林西螺休息站公廁尿騷味重！ 民怨四起 高公局急應變

相關新聞

影／仰德大道大貨車下山疑煞車失靈 狂衝猛撞4車全毀釀5傷

台北市士林區仰德大道、莊頂路口今天早上6點51分，發生4車連環撞車禍，造成5人輕重傷，涉嫌肇事的大貨車司機陳姓男子，疑似因煞車失靈...

雲林遛鳥俠全裸拂曉出擊疑想吸取天體之氣 撞見紅衣婦全破功

雲林縣清純的小農村今天清晨驚見全裸遛鳥俠，一名早起的婦女撞見小巷出「裸男」，想驚叫都叫不出來馬上掉頭閃人，遛鳥俠忽然撞見...

家門被違停車堵死 屋主圍鷹架反制 網笑搞得像命案

高雄湖內一名從事營造業男子一早趕著出門，卻發現門口被不明車輛堵死，他氣得以鷹架反圍堵，還拉起黃色警示帶，「反制裁」的照片...

影／司機困車頭懸空84分鐘 國道匝道驚險救人鏡頭曝光

由42歲謝姓司機駕駛載著飼料的大貨車，今天清晨6時38分許，從國道一號上彰化系統交流道匝道時，疑因自撞護欄，車頭連同司機...

中警增添「變形金剛燈」建立起護警第一防線

台74線(中彰快速道路)連接著國道三號，貫穿台中南屯區，是台中重要的交通聯外道路之一，平日上下班時車流量大，加上車速快，...

助煞防撞機制？ 避免仰德大道車速過快 北市3招防追撞

台北市士林區仰德大道今早6時51分，發生4車連環撞車禍，造成5人輕重傷，涉嫌肇事的陳姓大貨車司機，疑似下山時煞車失靈導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。