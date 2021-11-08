雲林遛鳥俠全裸拂曉出擊疑想吸取天體之氣 撞見紅衣婦全破功

雲林縣清純的小農村今天清晨驚見全裸遛鳥俠，一名早起的婦女撞見小巷出「裸男」，想驚叫都叫不出來馬上掉頭閃人，遛鳥俠忽然撞見婦人要閃也來不及，有些尷尬，光溜溜身子往暗處鑽，有人猜說他可能為了養生，想在未破曉之際，裸身吸取天體之氣，沒想到撞見紅衣婦全破功。

雲林縣褒忠鄉一條巷弄，今天清晨近四時許出現一名全裸的男子，全身未穿衣物也無遮掩沿著巷子走，一名紅衣婦女剛好從家裡走出，一個轉身驚見遛鳥男，這名裸男撞見婦人也驚嚇，直覺反應準備轉身逃跑，卻又閃躲不及，只能「袒裎相見」。

紅衣婦反應也很好，似有若無不當一回事掉頭走開，遛鳥男也故作鎮靜，轉身快速往暗裡鑽，短短幾秒遛鳥俠撞見紅衣婦的有趣畫面PO上網，一早引來熱議。

不過據了解，這名溜鳥男可能也住附近，有人說他可能是為了養生，天未亮起了個大清早，全裸運動準備吸取天剛拂曉的天地晨露之氣，藉以養生。但有人認為全裸養生也太扯了，不嚇死人才怪。