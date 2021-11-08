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桃園男上山餵狗嫌走路太累 偷女學生3萬元腳踏車被逮

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名女高中生日前到圖書館讀書，結果3萬多元的自行車被當街牽走，警方調查發現一名男子涉嫌重大，昨天下午找到人，才知他平時喜歡上山餵狗，但覺得徒步太累，才牽走路邊單車代步，結果隔天就將鏈條騎斷，棄置路旁。警方在他帶領下於虎頭山找到單車，全案依竊盜罪嫌送辦。

桃園警分局指出，景福派出所11月初接到一名女高中生報案，稱晚上到文昌公園對面的桃園圖書分館讀書，結果讀完出來發現停放路旁的自行車不見，那輛公路車不僅要價3萬多元，更是父親送的禮物，頗具紀念價值，讓她非常難過，希望員警可以幫忙找回愛車。

員警立即調閱周邊監視畫面，發現一名男子當晚7時將自行車當街牽走，隨後又循線找出男子騎車畫面，鎖定陳姓男子（53歲）涉嫌重大，但因他居無定所，警方便清查他經常出沒的地點。

桃園分局表示，景福所員警昨天下午2時許在車輛失竊的民權路上發現陳男，立即上前盤查，出示他騎走失竊單車的畫面；陳男自覺鐵證如山，沒有加以辯駁，帶著員警到虎頭山登山步道旁樹叢，找到自行車。警方將全案依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，陳男自稱常去山區餵流浪狗，但徒步上山體力消耗大，那天經過圖書館旁看到自行車，才起意將它牽走，雖然車輛後輪有上鎖，但結構簡單不夠牢固，便先抬高後輪將單車牽往他處，再徒手將鎖頭扭斷騎走，誰知隔天騎上山時鏈條就斷了，才把車子丟在路旁。

陳男路過桃園圖書分館，牽走路邊自行車，他先抬高後輪將單車牽往他處，再徒手將鎖頭扭斷騎走。記者楊湛華／翻攝
陳男路過桃園圖書分館，牽走路邊自行車，他先抬高後輪將單車牽往他處，再徒手將鎖頭扭斷騎走。記者楊湛華／翻攝
警方在陳男帶領下於虎頭山步道樹叢找到失竊自行車。記者楊湛華／翻攝
警方在陳男帶領下於虎頭山步道樹叢找到失竊自行車。記者楊湛華／翻攝
陳男騎走女高中生單車，全被監視器拍下，警方出示畫面讓他啞口無言。記者楊湛華／翻攝
陳男騎走女高中生單車，全被監視器拍下，警方出示畫面讓他啞口無言。記者楊湛華／翻攝

自行車 桃園 單車

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