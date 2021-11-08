秀泰影城資料被駭 北市男會員遭詐逾百萬元

秀泰影城驚傳遭駭客入侵，刑事局今天表示，北市1名男子因此遭詐逾新台幣百萬元，165反詐騙平台10月至11月7日已接獲近90件諮詢或報案案例，呼籲慎防「解除分期付款」騙術。

刑事局今天發布新聞稿表示，北市1名40歲林姓男子11月在家接獲自稱知名影城的客服電話，對方偽稱因「會員系統設定錯誤」，林男的會員帳號誤訂20張電影票券，將從其信用卡扣款，若要取消訂單則會協助轉到銀行端處理。

一時不察的林男便依對方所指示操作，陸續使用網路銀行、ATM轉帳20餘筆金額並存入對方指定帳戶，直到帳戶金額持續減少才驚覺被詐，但短短8小時已轉出114萬餘元。

根據165反詐騙諮詢專線統計，自10月起至11月7日止，已接獲近90件民眾進線諮詢或報案案例，因影城會員資料遭駭客入侵外洩，導致民眾接獲詐騙電話。

其中，常見話術為「設定成高級會員」需扣繳會費、系統出錯「訂成團體票券」、誤設「自動儲值」萬元儲值金、「誤刷信用卡」需辦理退費，以及「資料與其他會員搞混」需重新設定等，實際上卻是誘導民眾利用匯款功能將款項轉出至詐騙集團指定的人頭帳戶。

刑事局呼籲，上述手法即為傳統「解除分期付款」詐騙，請相關業者應加強會員資料防護系統，並於官方網站、訂票系統等通路提醒民眾慎防遭詐，全案正由各地警察機關偵辦中。

另，民眾若接獲類似商家、網購平台、銀行客服來電，告知因系統錯誤需利用網路銀行或ATM重新設定，也請直接掛斷電話並另行查明相關客服資訊，再自行撥打電話確認以防受騙。