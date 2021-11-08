高市警局長深夜突襲夜店 抓到3顧客沒打疫苗就進場

高雄11月2日起開放八大行業申請復業，高雄市警局長黃明昭，昨深夜10時許率隊突襲知名夜店「Lamp」，當場發現有3名進場顧客未依規定接種第一劑疫苗，另一名顧客接種疫苗但未滿14天，合計開立4張舉發通知單，移請衛生局查處。

八大行業11月2日有條件開放營業，從業人員與顧客都須接種疫苗，從業人員至少接種一劑滿14天，復業後未接種兩劑疫苗服務人員，每周需進行一次抗原快篩，顧客則應接種一劑疫苗且滿14天。

高雄市警察局長黃明昭昨天率隊，與苓雅分局員警執行專案稽查勤務，到苓雅區夜店「Lamp」實施聯合稽查，當場發現3名進場顧客未依規定應施打第一劑疫苗，另1名顧客依規定施打疫苗但未滿14天，合計開立舉發通知單4張。

另工務局對現場隔間、防火區別、1樓樓梯木門拆除、1樓後側樓梯應恢復，檢查報告單共列4項缺失，已要求業者改善。