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提款機前持一疊千鈔引警注意 理工男非車手反差點被騙

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

樹林派出所日前及時阻止一起詐騙案，員警巡邏發現，曾男在銀行重複操作提款機，且手持大量千鈔，一開始懷疑是詐欺集團車手。經盤查，確認金融卡及現金均為曾男所有，一切看似正常，但員警察覺曾男手機尚在通話中，心生警覺，進一步詢問才發現是詐騙集團，假冒影城客服人員來電，以解除分期付款誆騙！員警火速通報後，將曾男已匯入人頭帳戶的15萬元即時圈存，減少被害人損失。

擁有理工科碩士的曾男，10月31日在銀行重複操作提款機，且手持大量千鈔，被樹林派出所巡佐冉光輝與員警許景揚，懷疑是詐欺集團車手，經盤查後，確認金融卡及現金均為曾男所有，員警卻突然發現曾男手機尚在通話中，便心生警覺。進一步詢問赫然發現，曾男收到假冒某影城客服人員來電，稱誤設為「分期付款」，曾男信以為真依指示匯款。

樹林派出所火速通報165金融聯防平台，即時圈存人頭帳戶內款項15萬元，減少被害人損失後續也得以求償，並陪同曾男將已領出的17萬元回存帳戶。樹林分局分局長趙家輝表示，ATM沒有解除扣款或取消訂單功能，若有相關要求一定是詐騙，應立即掛斷電話提高警覺，撥打110或165反詐騙諮詢專線進行查證，以免上當受騙。

擁有理工科碩士的曾男，遭假冒影城客服人員來電，以解除分期付款誆騙。圖／樹林分局提供
擁有理工科碩士的曾男，遭假冒影城客服人員來電，以解除分期付款誆騙。圖／樹林分局提供

詐騙集團 車手 詐欺

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