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影／仰德大道大貨車下山疑煞車失靈 狂衝猛撞4車全毀釀5傷

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區仰德大道今天早上6點51分，發生4車連環撞車禍，造成5人輕重傷，涉嫌肇事的大貨車司機陳姓男子，疑似因煞車失靈失控追撞前車釀禍，全案朝過失傷害罪嫌偵辦中。

仰德大道在上午7點至9點、下午5點至7點，禁行大貨車，涉嫌肇事的物流貨車，疑似要趕在7點前下山，但突然煞車失靈追撞前車釀禍，現場物流貨物散落一地，遭撞的小貨車車衝撞公車亭，撞倒路旁電線桿，車頭全毀、玻璃碎裂，附近住戶停電。

警方指出，大貨車疑似煞車失靈，在下坡路段失控，衝線對象車道後，又回到原本車道追撞同向下山的小貨車，小貨車挨撞後向前撞斷電線桿。現場還波及2輛上山的車，廠牌分別為TOYOTA和BＭＷ。

這此交通事故共造成4車5人受傷，主要肇事者為大貨車司機33歲陳姓男子，一度昏迷的自小貨車司機為62歲張姓男子，車上還有67歲蔡姓女士；遭波及的TOYOTA62歲駕駛吳姓男子，及BＭＷ X5乘客12歲女童等（駕駛為47歲杜姓女子）。

交通分隊分度長陳禾明表示，事故發生後啟動交通快打，上午7點管制仰德大道復興橋頭上山車輛，讓救護車先行救護，直至8點7分排除事故，恢復雙向通行。稍早張姓男子經送醫急救後，已恢復意識，其餘人員受傷挫傷，全案將朝向過失傷害罪嫌偵辦。

士林分局分局呼籲，駕駛人在行車前應檢查車輛並密集保養，近期將針對仰德大道大貨車行駛狀況「加強執法」，用路人雨天時、行經下坡路段，小心行駛。

仰德大道今早發生車禍。記者蕭雅娟／翻攝
仰德大道今早發生車禍。記者蕭雅娟／翻攝
大貨車疑似煞車失靈追撞小貨車。記者蕭雅娟／翻攝
大貨車疑似煞車失靈追撞小貨車。記者蕭雅娟／翻攝
仰德大道今早發生車禍，車上物品散落一地。記者蕭雅娟／翻攝
仰德大道今早發生車禍，車上物品散落一地。記者蕭雅娟／翻攝
肇事路段今天上午8點7分，恢復雙向通行。記者蕭雅娟／翻攝
肇事路段今天上午8點7分，恢復雙向通行。記者蕭雅娟／翻攝
仰德大道今早發生車禍。記者蕭雅娟／翻攝
仰德大道今早發生車禍。記者蕭雅娟／翻攝
仰德大道今早發生車禍，波及電線桿。記者蕭雅娟／翻攝
仰德大道今早發生車禍，波及電線桿。記者蕭雅娟／翻攝

仰德大道

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