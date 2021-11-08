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北市最常肇事路口！10個月肇事34起 換道不當占近半
台北市警方統計，今年1至10月間，和平東路、基隆路口是台北市易肇事路口第一名，10個月內已發生34起肇事案件，為減少交通事故、保護用路安全，轄區大安分局警方近日特別派員現地會勘，研議加強執法及疏導作為，並檢視路口交通設施及告示後，函請台北市交通管制工程處進行改善。
警方指出，統計1至10月間，和平東路、基隆路口是台北市易肇事路口第一名，主要違規態樣為「右轉彎未依規定先行駛入外側車道」及「闖紅燈」，兩項合計已有13件。
另，該路口在這10個月內，包含A2受傷案件、A3車損或息事案件，已有34起肇事案件，肇事違規態樣分別有「未保持行車安全距離」「未注意車前狀況」「變換車道不當」等；其中，「變換車道不當」者就有15件，占路口肇事比例最高，達44％。
警方表示，為減少交通事故、保護用路安全，大安分局11月5日特別派出交通組、轄區派出所、交通分隊等單位主管到該路口進行會勘，針對交通狀況交流意見，研議如何加強取締執法及交通疏導，並檢視路口相關交通設施及告示，會後函請台北市交通管制工程處改善。
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